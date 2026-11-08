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Drugo

Marquez še korak bližje naslovu svetovnega prvaka

Na veliki nagradi Katarja se je v razredu motoGP zmage veselil Italijan Marco Bezzecchi.
Marco Bezzecchi je bil tokrat najhitrejši v Dohi. FOTO: Mahmud Hams/AFP
Galerija
Marco Bezzecchi je bil tokrat najhitrejši v Dohi. FOTO: Mahmud Hams/AFP
Miha Šimnovec
8. 11. 2026 | 18:16
8. 11. 2026 | 18:33
2:20
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Velika nagrada Katarja, 20. letošnja dirka za svetovno prvenstvo v razredu motoGP, se je razpletla povsem po okusu Marca Bezzecchija (Aprilia). Italijanski motociklistični as je bil najhitrejši na dirkališču Losail, na katerem je zasluženo slavil zmago.

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Španski zvezdnik Marc Marquez (Ducati), ki je v svojo korist odločil včerajšnjo šprintersko preizkušnjo, je v cilj pridrvel kot drugi. Za Bezzecchijem (»To je bila fantastična dirka za nas.«) je zaostal za 3,083 sekunde. »Zasledoval sem svojo strategijo, na začetku vozil v svojem ritmu, nato dirkal svojo dirko in proti koncu izkoristil priložnost za preboj na drugo mesto,« je bil zadovoljen starejši od bratov Marquez, potem ko je naredil naslednji korak proti osmemu naslovu svetovnega prvaka v kraljevski kategoriji. 

Martin se je moral sprijazniti s sedmim mestom

Marc Marquez se je takole veselil drugega mesta. FOTO: Mohammed Salem/Reuters
Marc Marquez se je takole veselil drugega mesta. FOTO: Mohammed Salem/Reuters
 Na tretjo stopnico zmagovalnega odra se je povzpel Marquezov rojak Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia, + 3,614), čigar uspeh ima toliko večjo težo, če vemo, da je dirkal z zlomljenim prstom. »Nisem še stoodstoten,« je po dirki priznal 26-letni Španec.

Četrti je bil Japonec Ai Ogura (Trackhouse Aprilia, + 4,885), peti Italijan Enea Bastianini (KTM, + 6,948) in šesti Španec Pedro Acosta (KTM, + 7,413).

Naslednja dirka bo na sporedu 22. novembra v Portimau. Marc Marquez ima kot vodilni v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo že natanko 60 točk naskoka pred rojakom Jorgejem Martinom (Aprilia), ki se je moral tokrat sprijazniti s sedmim mestom (+ 14,023).

Skupni vrstni red za SP (20/22):

1. Marc Marquez (Špa, Ducati) 431, 2. Jorge Martin (Špa, Aprilia) 371, 3. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) 357, 4. Pedro Acosta (Špa, KTM) 309, 5. Ai Ogura (Jap, Trackhouse Aprilia) 294, 6. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati-VR46) 282.

 

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