Marquez z zmago prevzel vodstvo v prvenstvu, hud padec Martina

Španec Marc Marquez je z zmago s prvega startnega mesta slavil na šprinterski dirki za VN Avstralije v motoGP in prevzel vodstvo v svetovnem prvenstvu. Doslej vodilni Jorge Martin je v boju za vodstvo na dirki padel in bo moral izpustiti jutrišnjo dirko.

Sedemkratni svetovni prvak Marquez, ki je prevladoval že v kvalifikacijah, je bil s svojim Ducatijem tokrat premočan za tekmece in je v 13 krogov dolgi dirki ciljno črto prečkal pred svojim bratom Alexom Marquezom. Zmaga mu je pred nedeljsko dirko prinesla deset točk prednosti pred rojakom Martinom v skupnem seštevku prvenstva. Doslej vodilni Jorge Martin je štartal s četrtega mesta in v tretjem krogu v napetem dvoboju prevzel vodstvo, dva kroga kasneje pa po lastni napaki vodstvo izgubil.

Toda v osmem krogu je med ponovnim napadom na prvo mesto in Marqueza izgubil nadzor nad motociklom in s padcem močno zmanjšal svoje možnosti v boju za naslov svetovnega prvaka. »Bilo je tesno,« je po dirki dejal Marquez. »Seveda sem dal vse od sebe. Bil sem agresiven, Martin pa je bil hitrejši od mene. Zato sem se poskušal čim bolje braniti. Oba voziva na skrajni meji zmogljivosti. Oba si zasluživa zmago, saj pritiskava do skrajnosti,« je še dodal. Martin zaradi zloma desnega zapestja jutri ne bo nastopil.

Jorge Martin je padel v boju za vodstvo. FOTO: Paul Crock/AFP

Alex Marquez, ki je štartal z drugega mesta, je poskrbel, da so zmagovalni oder v celoti zasedli dirkači Ducatija. Tretji je bil Italijan Fabio Di Giannantonio. Marco Bezzecchi z Aprilio, ki je prejšnji teden zmagal na dirki motoGP v Indoneziji, je končal na četrtem mestu in ostal tretji v skupnem seštevku, 50 točk za Marquezom. Tekma na dirkališču Phillip Island bo letos prav posebna. Tam motociklistična karavana nastopa vse od leta 1997, a se od znamenite steze z nedeljsko dirko poslavlja. Avstralska preizkušnja se bo prihodnje leto preselila na ulično dirkališče v Adelaide.