Marquez znova pokazal zobe

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez (Ducati) je znova pokazal, kdo je vladar velike nagrade Aragonije. Na 13. letošnji postaji za svetovno prvenstvo v razredu motoGP je pokazal zobe in slavil zanesljivo zmago.

V cilj dirke v Alcanizu je pridrvel z 1,754 sekunde naskoka pred rojakom Pedrom Acosto (KTM), tretje mesto pa je z zaostankom 3,629 sekunde osvojil Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia). Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal zmagovalčev mlajši brat Alex Marquez (Gresini Ducati, + 8,687), špansko slavje pa sta s petim oziroma šestim mestom dopolnila Jorge Martin (Aprilia, + 12,572) in Fermin Aldeguer (Gresini Ducati, + 17,687).

Marc Marquez je bil znova najhitrejši na veliki nagradi Aragonije. FOTO: Jose Jordan/AFP

»Po dobrem štartu sem v prvem ovinku naredil napako in izgubil dve mesti. Toda potem sem se zbral, se prebil nazaj v vodstvo in nato do konca nadziral dogajanje na stezi,« je svojo pot do četrte letošnje zmage, devete na veliki nagradi Aragonije in skupno 77. v kraljevskem razredu opisal Marquez, ki se je v skupni razvrstitvi povzpel na drugo mesto. V vodstvu ostaja Jorge Martin.

Skupni vrstni red za SP v razredu motoGP: 1. Jorge Martin (Špa, Aprilia) 256, 2. Marc Marquez (Špa, Ducati) 237, 3. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) 232, 4. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati VR46) 208, 5. Ai Ogura (Jap, Aprilia Trackhouse) 203, 6. Pedro Acosta (Špa, KTM) 189.

Naslednja preizkušnja za svetovno prvenstvo bo na sporedu 13. septembra v Misanu.