Marqueza ni, drugi se gostijo

Misano - Sezona v motociklističnem razredu motoGP je obrnjena na glavo. Svetovni prvak Marc Marquez je na bolniški, miši pa plešejo ... Pa ni rečeno, da je MM stari maček, po padcu na uvodni dirki sezone v Jerezu je bil preveč neučakan, kot kakšen neizkušen mladec je po operaciji nadlahti z glavo skušal skozi zid.



Italijan Franco Morbidelli pa je zmagal na VN San Marina v elitnem razredu, med motociklistično smetano je slavil prvič v karieri, je pa že peti zmagovalec v sezoni. Krog dirkačev, ki so v igri za zmage in tudi za naslov, je tako vse širši.



Prvič po letu 1949 se je zgodilo, da so v sezoni kar štirje dirkači dosegli svoje prve zmage v elitnem razredu (Fabio Quartararo, Brad Binder, Miguel Oliveira in Morbidelli), skupni seštevek je zdaj izjemno zgoščen. Delo je tekmecem olajšal tudi doslej vodilni v SP Fabio Quartararo, ta je sredi dirke padel, se vrnil na stezo, pozneje pa odstopil.



»Skoraj ne najdem besed, vse skupaj moram še prespati in analizirati. Res je fantastičen občutek, uživam v vsem, kar se dogaja. Hvala vsem v ekipi, ki delajo z menoj. V zadnjih krogih sem razmišljal o veliko stvareh, tudi o tem, kako sem pred sedmimi leti dirkal v italijanskem prvenstvu, zdaj pa sem tu,« se je po zmagi čustveno razveselil 25-letni Morbidelli.