Marquezu zelena luč za nastop v Jerezu

Jerez - Španski dirkač Honde Marc Marquez bo že v nedeljo nastopil na VN Andaluzije, je odločilo zdravniško osebje po temeljitem pregledu v Jerezu, so sporočili iz motoGP. Sedemindvajsetletnik je grdo padel v nedeljo na prvi dirki sezone v kraljevskem razredu in si pri tem zlomil desno nadlahtnico. Operiran je bil v torek v Barceloni, danes pa se je vrnil na dirkališče v Jerezu, kjer je opravil zdravniški pregled, po katerem je dobil zeleno luč za hitro vrnitev na steze.



Že v sredo so se v Španiji pojavili medijski zapisi, da želi osemkratni svetovni prvak v vseh razredih storiti vse, da bi dirkal v nedeljo in omejil škodo, ki jo je povzročil nedeljski padec na prvi dirki sezone.



Takrat je ob izjemnem povratku po napaki v prvi tretjini dirke napredoval vse do tretjega mesta, potem pa v boju za drugo storil napako in grdo padel, pri čemer ga je močno zadel še motor.



Na dirkališče se bosta lahko po zdravniškem pregledu vrnila tudi Španec Alex Rins (Suzuki) in Britanec Cal Crutchlow (Honda).



Na prvi dirki v Jerezu je sicer zmago slavil bržkone prvi Marquezov tekmec v boju za naslov prvaka, Francoz Fabio Quartararo. Drugi je bil Španec Maverick Viñales, tretji pa Italijan Andrea Dovizioso.