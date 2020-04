Marš iz parka, Brady!

Tampa - Superzvezdnika lige ameriškega nogometa NFLToma Bradyja so morali izgnati iz enega od mestnih parkov v Tampi, potem ko je sredi pandemije koronavirusa vadil na javnih površinah, ki so jih zaprli zaradi preprečevanja širjenja okužbe.



O tem dogodku je javno spregovorila županja Tampe Jane Castor med videokonferenco z županom sosednje občine na Floridi Saint Petersburg.



Županja ni povedala, ali so Bradyja oglobili, je pa dejala, da je upravnica parkovnih površin med dnevnim ogledom opazila moškega, ki sam telovadi v mestnem parku, čeprav so vse parke v mestu zaprli za javnost.



Upravnica je moškemu, o katerem se je izkazalo, da gre za enega najbolje plačanih športnikov na svetu, ukazala, naj zapusti park. »Šla je k njemu, da bi mu rekla, da je zaprto, in ... da, šlo je za Toma Bradyja,« je dejala županja.

Legenda mora čepeti doma

Dvainštiridesetletni Brady se je pred kratkim po podpisu dveletne pogodbe s Tampa Bay Buccaneers preselil v Tampo, potem ko je dve desetletji preživel v majici New England Patriots. Z domoljubi iz Bostona je osvojil šest naslovov prvaka NFL, super bowl. S Tampo je podpisal pogodbo, vredno 23 milijonov evrov na sezono.



»Žal @TomBrady! Naša ekipa @tampaparksrec komaj čaka, da pozdravimo vas in našo celotno skupnost s še večjimi nasmehi – do tedaj pa ostanite na varnem in ostanite doma, kolikor lahko, da pomagate zravnati krivuljo okuženih,« so iz pisarne županje sporočili po twitterju.