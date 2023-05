Martinu šprinterska dirka, v kvalifikacijah najboljši Bagnaia

Na šprinterski dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu v razredu motoGP je zmagal Španec Jorge Martin (Pramac Ducati). Svetovni prvak razreda motoGP, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), ki je dobil dopoldanske kvalifikacije, je končal na tretjem mestu.

Med njima je sobotno sprintersko preizkušnjo, novost te sezone v koledarju razreda motoGP, na drugem mestu končal Južnoafričan Brad Binder (KTM).

Bagnaia je s tretjim mestom obdržal skupno vodstvo v SP, Binder se mu je malenkost približal, a ima Italijan še vedno veliko prednost. Zdaj je pri 94 točkah, Binder je drugi z 71, danes sedmi Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46) pa je zdrsnil na skupno tretje (68).

Marc Marquez se je uspešno vrnil po poškodbi. FOTO: Jean-francois Monier/AFP

Po startu je sicer najbolje začel Bagnaia in dolgo ostal v vodstvu. Že v uvodnih krogih je odletel s steze Binderjev moštveni sotekmovalec, Avstralec Jack Miller, pred koncem pa je v pesku končal še domači adut Fabio Quartararo (Yamaha).

A takrat je Bagnaia že izgubil prvo mesto, saj sta bila v zadnjem delu 13 krogov dolge preizkušnje boljša Martin in Binder. Pozornost navijačev pa je pritegnil tudi boj med Bagnaio in Marcom Marquezom. Španski voznik Honde se je po poškodbi in prisilnem počitku na treh dirkah vrnil na sceno in bil že drugi v kvalifikacijah. Na sprinterski dirki pa je skušal napasti Bagnaio in pri tem sta se dirkača tudi dotaknila, njuno prerivanje pa je izkoristil Binder in švignil mimo obeh.

Marquez je bil na koncu peti, Bagnaii pa se ni več uspelo vrniti prav na vrh in se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.

»Ponosen sem na ekipo in nase. Štartni položaj ni bil najboljši, toda napredoval sem, nisem delal napak in na koncu se je izšlo,« je po zmagi povedal Martin.

Francesco Bagnaia je bil najboljši v kvalifikacijah. FOTO: Jean-francois Monier/AFP

Današnje kvalifikacije so veljale tudi za nedeljsko klasično preizkušnjo, štart bo ob 14. uri. V prvi vrsti bodo Bagnaia, Marquez in Italijan Luca Marini (Ducati VR46), ki je bil danes v sprintu četrti. Iz druge vrste pa bodo začeli Miller, današnji zmagovalec Martin in Španec Maverick Vinales (Aprilia).