Maruša Mišmaš Zrimšek osma v finalu v Istanbulu

Maruša Mišmaš Zrimšek je na 37. dvoranskem evropskem prvenstvu v atletiki v Istanbulu zasedla osmo mesto v finalu teka na 3000 m . Zmagala je Nemka Hanna Klein (8:35,87).

Osemindvajsetletna Grosupeljčanka, ki zadnja leta živi v Kamniku, je začela nastop v ozadju, nato pa je napredovala na peto mesto oziroma na drugo v zasledovalni skupini. Prva trojica si je namreč kmalu pritekla precejšnjo prednost. Maruša Mišmaš Zrimšek je še pred zaključnim finišem padla na osmo mesto in tam tudi ostala.

To je bil četrti slovenski nastop drugi dan EP. Tina Šutej se je v dopoldanskih kvalifikacijah v skoku s palico po le dveh prepričljivo preskočenih višinah na 4,45 in 4,55 m gladko uvrstila v finale. Bila je najboljša med vsemi. Boj za kolajne bo v soboto ob 17.05 po slovenskem času, 45 minut pozneje bo v finalu troskoka nastopila še Neja Filipič, ki je v drugi seriji kvalifikacij troskoka skočila 13,96 metra in zasedla šesto mesto. Eva Pepelnak, druga Slovenka v tej disciplini in debitantka na velikih članskih tekmah, je končala na 15. mestu (13,32 m).

Anita Horvat bo predzadnji dan EP nastopila v polfinalu na 800 m. Ob 17.23 bo tekla v drugi polfinalni skupini. Ima tretji izid sezone v Evropi in tudi sama je napovedala boj za zmagovalni oder. Finale bo v nedeljo.

Še dva slovenska atleta bosta v soboto dopoldne tekmovala v kvalifikacijah. Že ob 7.04 bodo začeli nastop skakalci s palico. Med 18 udeleženci bo tudi slovenski rekorder Robert Renner. Ob 8.35 bo v prvem krogu na 60 m ovire v prvi skupini tekla Joni Tomičić Prezelj.