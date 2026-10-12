Slovenska atletinja prestala operacijo, zdaj jo čaka dolga pot nazaj

Slovenska atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek je uspešno prestala operacijo tetive zadnje stegenske mišice. Za operativni poseg se je odločila zaradi številnih težav v zadnjih šestih letih, je zapisala na družbenem omrežju instagram.

»Operaciji sem se res želela izogniti, ampak nič drugega ni pomagalo. Nobena terapija, niti dolg premor med nosečnostjo. Jaz pa si res želim še teči in tako sem zdaj tukaj,« je zapisala.

»Poseg je potekal brez težav. Kirurg je našel luknjo v tetivi in jo zašil,« je sporočila Mišmaš Zrimškova in se zahvalila osebju na ortopedski kliniki. Po njenih besedah jo čaka zdaj najtežji del - šest tednov počitka, da se noga popolnoma zaceli. Ob tem se je zahvalila vsem, ki jo podpirajo na njeni športni poti.

Maruša Mišmaš Zrimšek je v letošnji sezoni najvidnejši rezultat zabeležila na evropskem prvenstvu v Birminghamu, kjer je v teku na 10.000 metrov zasedla sedmo mesto. Pred tem je bila v tej disciplini druga na mitingu v Stadtallendorfu v Nemčiji.

V preteklosti je bila sicer najuspešnejša v teku na 3000 metrov z zaprekami, v katerem je leta 2023 na svetovnem prvenstvu v Budimpešti zasedla šesto mesto s časom 9:06,37, kar je tudi slovenski državni rekord.