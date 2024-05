Maruša Štangar tik pod zmagovalnim odrom v Tadžikistanu

Le teden dni po evropskem prvenstvu v Zagrebu, na katerem se ji ni izšlo po načrtih in željah, se je Maruša Štangar spet borila za točke v kvalifikacijah za poletne olimpijske igre v Parizu. In tokrat ni veliko manjkalo, pa bi se judoistka Olimpije na turnirju za grand slam v Dušanbeju povzpela na zmagovalni oder. V kategoriji do 48 kilogramov se je morala namreč po treh zmagah in dveh porazih sprijazniti s petim mestom.

Štangarjeva je najprej z iponom izločila Južnoafričanko Geronay Whitebooi, v osmini finala je prav tako prepričljivo opravila z Brazilko Amando Lima, v četrtfinalu pa je bila z dvema vazarijema boljša od Portugalke Catarine Costa. V polfinalu je morala nato 26-letna Ljubljančanka priznati premoč Mongolki Baasankhuu Bavuudorj, v obračunu za tretje mesto pa je izgubila proti Ajni Moisejevi, potem ko jo je pet let mlajša Rusinja prisilila k vdaji z davljenjem.

V glavnem mestu Tadžikistana bo Slovenijo zastopala še Anka Pogačnik, ki se bo v jutrišnjem uvodnem krogu kategorije do 70 kilogramov spoprijela s Kazahstanko Ekaterino Tokarevo.