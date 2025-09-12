Mlada Maruša Tereza Šerkezi svetovna prvakinja: Ne morem verjeti (VIDEO)

Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je v švicarski Crans Montani postala svetovna prvakinja v olimpijskem krosu med mladinkami. V boju za zmago je v drugi polovici preizkušnje strla domačinko Anjo Grossmann in osvojila svojo drugo kolajno na SP v karieri.

Osemnajstletna Šerkezijeva je bila že pred SP ena izmed glavnih favoritinj za kolajno v švicarskem kantonu Valais, v pet krogov dolgi dirki pa je to vlogo tudi upravičila.

Začela je hitro, si že v uvodnem krogu privozila nekaj prednosti pred Grossmann, nato pa jo je dobro leto mlajša Švicarka ujela. Nekaj časa sta veliki tekmici z mladinskih prizorišč še vozili skupaj, nato pa je v četrtem krogu Šerkezijeva pospešila.

Veselje je bilo veliko. FOTO: UCI

Hitro si je nabrala oprijemljivo prednost in jo povečevala tudi v zadnjem krogu. Ciljno črto je odeta v slovensko zastavo za prvo zlato kolajno na SP prečkala 1:13 minute pred Švicarko, tretjeuvrščena Čehinja Barbora Bukovska pa je zaostala že 2:50 minute.

Blestela je že na evropskem prvenstvu. FOTO: KZS

»Še vedno ne morem verjeti, da sem zmagala, ampak je ves letošnji in lanski trud končno poplačan,« je povedala Maruša Tereza Šerkezi in dodala: »Progo sem tehnično odpeljala zelo dobro. Proga mi je zelo všeč, verjetno ena izmed ljubših. Tehnična, z ravno prav klanca. Za to, da sem dirko odpeljala brez težav, se želim zahvaliti tehničnemu trenerju Žigi Pandurju in za podporo tudi družini, prijateljem in seveda Kolesarski zvezi Slovenije.«

Šerkezijeva je sicer lani postala dvakratna evropska prvakinja, potem ko je dobila tako kratko kot olimpijsko preizkušnjo, nato pa je bila bronasta še na SP. Letos je osvojila zlato v kratkem krosu na EP, v olimpijskem krosu pa je bila druga prav za Grossmannova.

Druga slovenska predstavnica na današnji dirki je bila Eva Terpin, osvojila pa je 15. mesto (+6:51). Potem ko se je na začetku prebila med najboljših 20, se je nato borila v skupini za 13. mesto, a za to uvrstitev ostala malce prekratka.

Najvišja stopnička za mlado Slovenko. FOTO: UCI

Na preizkušnji mladincev so Slovenijo zastopali Jaka Utranker, ki je bil 33., Luka Maksimović, ki je pristal na 39. mestu, in Gašper Štajnar, ki je bil 48.

V soboto in nedeljo bodo tekmovali še v konkurencah mlajših članov (Blaž Kavčič, Filip Utranker) in mlajših članic ter med člani (Rok Naglič) in članicami (Vita Movrin).