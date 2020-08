Matej Žagar deveti na prvi dirki v Vroclavu

Vroclav – Na Poljskem Vroclavu se je začela nova spidvejska sezona na najvišji ravni. Zaradi posledic pandemije novega koronavirusa so dirkači v seriji grand prix šele danes dočakali prvi nastop v letu 2020, zmagal pa je Rus Artjom Laguta. Slovenski adut Matej Žagar je bil za uvod deveti.



Žagar, ki si je pred dnevi v hrvaškem Goričanu v kvalifikacijah za sezono 2021 z zmago že zagotovil nastopanje med elito tudi naslednje leto, je danes v petih vožnjah osvojil skupno šest točk, kar pa ni bilo dovolj za osmerico in polfinale, ki ga je zgrešil za eno točko. Slovenski prvak je prvič nastopil v drugi vožnji in uprizoril tesen dvoboj z Dancem Leonom Madsnom, ki pa ga je nazadnje izgubil in iztržil prvi točki. Slabše mu je šlo v sedmi vožnji, ko je bil njegov tekmec tudi poznejši zmagovalec Laguta, Žagar pa je ostal brez točk.

Drugo mesto v odločilni vožnji premalo

V 12. in 13. vožnji je bil slovenski udeleženec elitnega tekmovanja obakrat tretji, tako da je moral v svoji zadnji vožnji iti na zmago, če je želel še poseči v boj za polfinale. Ta 18. vožnja se je začela s padcem in prekinitvijo, ko je Šved Fredrik Lindgren zadel branilca lanskega naslova, domačina Bartosza Zmarzlika, in padel, Žagar in Britanec Tai Woffinden pa sta se mu komajda izognila. V ponovljenem štartu Šveda zaradi izključitve ni bilo, a Žagar je bil na koncu drugi za svetovnim prvakom in pred Woffindonom, kar pa je bilo vseeno premalo.



Skrajšana in spremenjena sezona se bo nadaljevala z drugo preizkušnjo že v soboto na istem prizorišču, 11. in 12. septembra pa bo spet dvojni spored v poljskem Gorzowu.



Izidi: 1. Artjom Laguta (Rus) 20, 2. Maciej Janowski (Pol) 18, 3. Fredrik Lindgren (Šve) 16, 4. Tai Woffinden (VBr) 14, 5. Leon Madsen (Dan) 12, 6. Bartosz Zmarzlik (Pol) 11, 7. Emil Sajfutdinov (Rus), 8. Martin Vaculik (Slk) 9, 9. Matej Žagar (Slo) 8 ...