Ovire preskakuje kot blisk, stopnic noče, ker telo ni mašina

V nedeljo je dopolnil 23 let, v ponedeljek zlagal kovčke in si vzel čas za intervju, v torek pa odpotoval na počitnice v daljne kraje. Za najboljšim metalca diska na svetu Kristjanom Čehom je Matic Ian Guček naš drugi najboljši atlet, vsekakor pa najboljši na tartanski stezi, kjer je konkurenca neprimerno močnejša kot v izmetnem krogu. Član AD Kladivar in varovanec Mira Kocuvana je letos spet napredoval, trikrat popravil svoj državni rekord na 400 metrov ovire in se kot prvi Slovenec spustil pod mejo 48 sekund. Nastopil je na finalu diamantne lige v Bruslju in za konec še na premiernem ultimativnem svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Dopust si je več kot zaslužil, po njem pa bo naskakoval nove mejnike, je povedal za Delo. Vse najboljše z dnevom zamude. Kako ste preživeli rojstni dan? Na ...