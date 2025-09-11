Matic Ian Guček: Vzorniki postali konkurenca, zdaj prihaja njegov čas

V nadaljevanju preberite:

Ljubitelji atletike odštevajo zadnje ure pred sobotnim začetkom vrhunca sezone, svetovnega prvenstva v Tokiu. Med deseterico Slovencev si boj za kolajne obetamo od Kristjana Čeha in Tine Šutej, glede na letošnjo formo pa lahko veliko pričakujemo tudi od Matica Iana Gučka, bisera celjskega Kladivarja oziroma legendarnega trenerja Mira Kocuvana.

Enaindvajsetletni Guček je julija na evropskem prvenstvu za mlajše člane (do 23 let) v Bergnu osvojil bronasto kolajno v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48,34, svoj državni rekord pa izboljšal avgusta, ko je v Banski Bystrici tekel 48,25. Pred dvema letoma je v Budimpešti izpadel v kvalifikacijah, letos je njegov cilj polfinale, a tudi finale ne bi bil ravno senzacija ...

Kaj je povedal Matic Ian Guček v intervjuju za Delo? Kaj pričakuje od Tokia? Kako zadovoljen je s sezono 2025? Kako se bo spopadel z vročino na Japonskem? Zakaj ima prednost pred vrstniki? Kaj je skrivnost Mira Kocuvana? Bo poskusil japonsko hrano? Kdo ga bo spodbujal s tribune?