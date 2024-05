Matic Ian Guček se je z z rekordnim tekom uvrstil na olimpijske igre

Matic Ian Guček (Kladivar Celje) je na 19. atletskem memorialu Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana v Kranju v teku na 400 m z 48,66 sekunde izboljšal svoj slovenski rekord in se z izpolnjeno mednarodno normo (48,70) uvrstil na olimpijske igre v Parizu. Prejšnji rekord, 48,91, je tekel 5. avgusta 2022 v kolumbijskem Caliju.

Guček je po svoji prvi tekmi deveti po izidih leta na svetu. V troskoku se je izkazala Neja Filipič (Mass), ki je krepko preskočila 14 m (14,20 m).

Normo za OI (8,27 m) je prav tako z izidom svetovne vrednosti dosegel Filip Pravdica v skoku v daljino z 8,35 metra in hrvaškim rekordom (veter v dovoljenih mejah +1,5).

Rok Ferlan (Triglav) je z osebnim rekordom 45,75 na 400 m tekel pod 46 sekundami, tretji je bil povratnik po poškodbi in slovenski rekorder Luka Janežič (Kladivar, 46,40). Na visokih ovirah sta pričakovano zmagala Nika Glojnarič (Brežice, 13,13) in Filip Jakob Demšar (13,74), slednji z velikim vetrom v prsi (-1,5 m/s) in je bil hitrejši v kvalifikacijah (13,65). Še močnejši veter v prsi je bil v finalu na 100 m, kjer je slavil Anej Čurin Prapotnik (Ptuj, 10,48).

»Iskreno povedano, tega rekorda na prvi tekmi sezone nisem pričakoval. Dobro sem treniral pred sezono, zato sem šel na to tekmo, da napadem olimpijsko normo. A sem bil krepko hitrejši. OI so bile moje sanje in mi jih je uspelo uresničiti že zdaj. Zelo sem vesel. Sproščeno bom lahko tekmoval in se pripravljal na EP in OI, to je zelo pomembno. Obenem pa so se mi zdaj odprla vrata tudi na diamantno ligo,« je bil presrečen Guček.