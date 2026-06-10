Matic Ian Guček ​v Oslu čez ovire do sedmega mesta

Slovenski rekorder Matic Ian Guček je na atletski diamantni ligi v Oslu zasedel sedmo mesto v teku na 400 m z ovirami s časom 49,31. S 46,89 je zmagal je Brazilec Alison dos Santos, ki je bil bronast na zadnjih dveh olimpijskih igrah, bil je tudi svetovni prvak leta 2022 in drug na lanskem SP.

Drugi je bil svetovni rekorder, Norvežan Karsten Warholm, s 47,40. Olimpijski zmagovalec in trikratni svetovni prvak je drugi tudi v skupnem seštevku lige v tej disciplini za dos Santosom. Alison dos Santos je tako tretjič zaporedoma premagal Warholma. Guček je v seštevku s šestimi točkami sedmi.

Dvaindvajsetletni Guček, član celjskega Kladivarja, je na 400 m z ovirami septembra lani na SP v Tokiu v polfinalu zasedel skupno 14. mesto. Na uvodni diamantni ligi sezone 16. maja je v Šanghaju na Kitajskem na 300 m z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, zasedel peto mesto.

Ameriška senzacija Cooper Lutkenhaus, star komaj 17 let, je v Oslu na 800 m premagal olimpijskega in svetovnega prvaka Emmanuela Wanyonyija in si zagotovil drugo zaporedno zmago na diamantni ligi. Lutkenhaus je sprva zaostajal za Wanyonyijem in ga 200 m pred ciljem prehitel.

Zdelo se je, da gladko drvi k zmagi, a v zadnjih metrih ni videl, da se mu je Kenijec približal. Bil je prisiljen, da se dobesedno vrže čez ciljno črto, da bi si zagotovil zmago. S časom minute in 42,08 sekunde, kar je nov osebni rekord in nov svetovni rekord za njegovo starostno skupino, je bil tik pred Wanyonyijem (1:42,09).

Bocvanski olimpijski prvak Letsile Tebogo je zlahka zmagal na 200 metrov, saj je ciljno črto prečkal v 19,84 sekunde, precej pred avstralskim najstnikom Goutom Goutom, ki je na svojem debiju v diamantni ligi končal na šestem mestu z 20,60 sekunde. Dvoboja med olimpijskim prvakom in 18-letnim avstralskim čudežnim dečkom, najhitrejšim na svetu letos (19,67 v aprilu), na koncu tako ni bilo.

Svetovna prvakinja Chase Jackson iz ZDA je zmagala v suvanju krogle z 20,74 m in s tem podrla rekord mitinga. Najhitrejša na 100 m je bila olimpijska prvakinja Julien Alfred iz Svete Lucije s časom 10,76. Sledili sta ji Britanka Amy Hunt z 10,99 in Novozelandka Zoe Hobbs z 11,03.

Osemnajstletna Kitajka Yan Ziyi je zmagala v metu kopja z 67,11. Po tekmovanju v Rabatu in Rimu je Emma Zapletalova dosegla tretjo zaporedno zmago v teku na 400 m z ovirami. Slovakinja je s časom 53,13 prehitela Jamajčanko Rushell Clayton (53,50) in Američanko Jasmine Jones (54,09).

To je bil šesti miting diamantne lige v letu. Naslednji bo 19. junija v Dohi, kjer bo med drugimi tekmovala tudi Slovenka Neja Filipič.