  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Matic Ian Guček ​v Oslu čez ovire do sedmega mesta

Slovenski rekorder je na atletski diamantni ligi zasedel sedmo mesto v teku na 400 m z ovirami s časom 49,31.
Matic Ian Guček se je tudi v Oslu utrdil med najboljšimi v teku na 400 m z ovirami. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Galerija
Matic Ian Guček se je tudi v Oslu utrdil med najboljšimi v teku na 400 m z ovirami. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Š. R., STA
10. 6. 2026 | 23:00
10. 6. 2026 | 23:02
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenski rekorder Matic Ian Guček je na atletski diamantni ligi v Oslu zasedel sedmo mesto v teku na 400 m z ovirami s časom 49,31. S 46,89 je zmagal je Brazilec Alison dos Santos, ki je bil bronast na zadnjih dveh olimpijskih igrah, bil je tudi svetovni prvak leta 2022 in drug na lanskem SP.

Drugi je bil svetovni rekorder, Norvežan Karsten Warholm, s 47,40. Olimpijski zmagovalec in trikratni svetovni prvak je drugi tudi v skupnem seštevku lige v tej disciplini za dos Santosom. Alison dos Santos je tako tretjič zaporedoma premagal Warholma. Guček je v seštevku s šestimi točkami sedmi.

Dvaindvajsetletni Guček, član celjskega Kladivarja, je na 400 m z ovirami septembra lani na SP v Tokiu v polfinalu zasedel skupno 14. mesto. Na uvodni diamantni ligi sezone 16. maja je v Šanghaju na Kitajskem na 300 m z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, zasedel peto mesto.

Ameriška senzacija Cooper Lutkenhaus, star komaj 17 let, je v Oslu na 800 m premagal olimpijskega in svetovnega prvaka Emmanuela Wanyonyija in si zagotovil drugo zaporedno zmago na diamantni ligi. Lutkenhaus je sprva zaostajal za Wanyonyijem in ga 200 m pred ciljem prehitel.

Zdelo se je, da gladko drvi k zmagi, a v zadnjih metrih ni videl, da se mu je Kenijec približal. Bil je prisiljen, da se dobesedno vrže čez ciljno črto, da bi si zagotovil zmago. S časom minute in 42,08 sekunde, kar je nov osebni rekord in nov svetovni rekord za njegovo starostno skupino, je bil tik pred Wanyonyijem (1:42,09).

Bocvanski olimpijski prvak Letsile Tebogo je zlahka zmagal na 200 metrov, saj je ciljno črto prečkal v 19,84 sekunde, precej pred avstralskim najstnikom Goutom Goutom, ki je na svojem debiju v diamantni ligi končal na šestem mestu z 20,60 sekunde. Dvoboja med olimpijskim prvakom in 18-letnim avstralskim čudežnim dečkom, najhitrejšim na svetu letos (19,67 v aprilu), na koncu tako ni bilo.

Svetovna prvakinja Chase Jackson iz ZDA je zmagala v suvanju krogle z 20,74 m in s tem podrla rekord mitinga. Najhitrejša na 100 m je bila olimpijska prvakinja Julien Alfred iz Svete Lucije s časom 10,76. Sledili sta ji Britanka Amy Hunt z 10,99 in Novozelandka Zoe Hobbs z 11,03.

Osemnajstletna Kitajka Yan Ziyi je zmagala v metu kopja z 67,11. Po tekmovanju v Rabatu in Rimu je Emma Zapletalova dosegla tretjo zaporedno zmago v teku na 400 m z ovirami. Slovakinja je s časom 53,13 prehitela Jamajčanko Rushell Clayton (53,50) in Američanko Jasmine Jones (54,09).

To je bil šesti miting diamantne lige v letu. Naslednji bo 19. junija v Dohi, kjer bo med drugimi tekmovala tudi Slovenka Neja Filipič.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Atletika

Dve zmagi v Turkuju: Čeh že blizu 70 metrom, Guček spet pod 48,50

Kristjan Čeh in Matic Ian Guček sta vpisala zmagi na mitingu Paavo Nurmi na Finskem. Lia Apostolovski najbolje v sezoni.
3. 6. 2026 | 20:23
Preberite več
Šport  |  Drugo
Doping

Suspenz za tekmico Tine Šutej

Kazen si je Kanadčanka prislužila, ker ni sporočala svojih lokacij, kjer bi jo lahko obiskali protidopinški nadzorniki.
1. 5. 2026 | 17:47
Preberite več
Šport  |  Drugo
Diamantna liga

Čeh tretji v Bruslju: Ne vem, kaj je šlo narobe, disk ni letel

Slovenski as Kristjan Čeh je bil razočaran z dosežkom na diamantni ligi v Bruslju, a se je prebil v finale v Zürichu. Najbolj osredotočen na SP v Tokiu.
22. 8. 2025 | 21:07
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Žerdin: To me spominja na lov na čarovnice; Markeš: Ne bomo tiho

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o aferi Black Cube, palestinski zastavi in antisemitizmu, ki je najbolj zlorabljena beseda.
10. 6. 2026 | 17:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Izrael

Sadje iz nezakonitih judovskih naselbin kupujemo v evropskih supermarketih

Avtorji raziskave Uvoz okupacije so koprsko pristanišče izpostavili kot eno glavnih vstopnih točk za izraelske produkte med letoma 2017 in 2026.
Boštjan Videmšek 10. 6. 2026 | 07:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Banjac: Partnerstvo, ki z neoliberalnim okvirjem kastrira opozicijske stranke

Partnerstvo za razvoj – če ga ne sprejme, bo šla desnopolitična interpretacija v smer, da leva opcija Sloveniji ne želi dobro.
Uroš Esih 9. 6. 2026 | 21:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Hofer

Nov odpoklic izdelka v Hoferju

Kupci naj izdelek vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa. Hofer naproša, da o tem obvestite tudi druge.
10. 6. 2026 | 10:13
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Gledališče Koper: šest premier, veliki avtorji in prostor za človeka

V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Poslovna konferenca

Na javnih internetnih mrežah smo preveč ranljivi

Strokovnjaki za kibernetsko varnost poudarjajo, da so napadalci vse hitrejši, ključ do varnosti pa je v naših rokah.
Marjana Kristan Fazarinc 10. 6. 2026 | 14:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Konferenca Mobilne tehnologije 2026

Pred pogubo in neumnostjo nas lahko reši le umetna inteligenca (VIDEO)

Pisatelja dr. Miha Mazzini in Feri Lainšček o človekovi vlogi v času, ko inteligentni sistemi vse bolj sooblikujejo družbo.
Milka Bizovičar 10. 6. 2026 | 13:10
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije 2026

Gotovina izginja? Bo UI vzela službe? Odgovarja Klemen Selaković

Po njegovem umetna inteligenca ni predvsem orodje za zniževanje stroškov dela, temveč vzvod za rast in povečevanje zmogljivosti ekip.
10. 6. 2026 | 12:06
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Poslovna konferenca

Hrvaška je šolski primer, kako se e-mobilnost v neki državi ne spodbuja

Podatki kažejo, da je mogoče doseči skoraj 100-odstotni delež električnih vozil, v Sloveniji smo pri 14 do 16 odstotkih.
Marjana Kristan Fazarinc 10. 6. 2026 | 11:57
Preberite več

Več iz teme

atletikadiamantna ligaMatic Ian Gučektek na 400 m z oviramiOslo

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Diamantna liga

Matic Ian Guček ​v Oslu čez ovire do sedmega mesta

Slovenski rekorder je na atletski diamantni ligi zasedel sedmo mesto v teku na 400 m z ovirami s časom 49,31.
10. 6. 2026 | 23:00
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
Neurje na Floridi

Grmenje, dež, strele, Angleži brez zadnje preizkušnje?

Zaradi hudega neurja, ki je zajelo Florido, so organizatorji svetovnega prvenstva v nogometu preložili zadnjo pripravljalno tekmo Anglije.
10. 6. 2026 | 21:56
Preberite več
Šport  |  Košarka
Seja skupščine KZS

Mladi utrdili Slovenijo v evropskem vrhu

»Slovenska košarka je v letu 2025 pokazala stabilnost, širino in razvoj. Bilo je uspešno in prelomno,« je bil zadovoljen predsednik KZS Matej Erjavec.
10. 6. 2026 | 21:37
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nordijsko SP

Dvoboj Planice in Oberstdorfa brez zmagovalca

Izvršni odbor Mednarodne smučarske zveze je na kongresu v Beogradu odločitev o prireditelju nordijskega svetovnega prvesntva preložil na eno od naslednjih sej.
10. 6. 2026 | 21:20
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Smrtna nesreča

V nesreči na otoku Murter umrl slovenski kolesar

Vanj je ob izstopu iz desnega ovinka trčil osebni avtomobil, je sporočila hrvaška policija.
10. 6. 2026 | 20:41
Preberite več
Šport  |  Košarka
Seja skupščine KZS

Mladi utrdili Slovenijo v evropskem vrhu

»Slovenska košarka je v letu 2025 pokazala stabilnost, širino in razvoj. Bilo je uspešno in prelomno,« je bil zadovoljen predsednik KZS Matej Erjavec.
10. 6. 2026 | 21:37
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nordijsko SP

Dvoboj Planice in Oberstdorfa brez zmagovalca

Izvršni odbor Mednarodne smučarske zveze je na kongresu v Beogradu odločitev o prireditelju nordijskega svetovnega prvesntva preložil na eno od naslednjih sej.
10. 6. 2026 | 21:20
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Smrtna nesreča

V nesreči na otoku Murter umrl slovenski kolesar

Vanj je ob izstopu iz desnega ovinka trčil osebni avtomobil, je sporočila hrvaška policija.
10. 6. 2026 | 20:41
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
10. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
VideoWall
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
VideoWall
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
9. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
9. 6. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kako poskrbeti za varnejši jutri

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Sovoznik

Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
Promo
Razno
SPREMEMBA

Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:52
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Varčevanje ni iz mode. Le dobilo je nov pomen

V času hitrih sprememb, negotovih trgov in vsakodnevnih finančnih odločitev se vedno več ljudi vrača k osnovnemu vprašanju:
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
Izberi poklic, ne stereotip

Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pripravljeni na dolge sprehode po plaži?

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Telemach sedaj ponuja še več

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo