Krško se vrača na veliki oder, prihodnje leto bo gostilo dirko Speedway Grand Prix Challenge, finalno preizkušnjo kvalifikacij za svetovno prvenstvo Speedway Grand Prix 2028. Mednarodna motociklistična zveza (Fim) je prizorišče uradno potrdila, tako da se bo na Stadion Matije Gubca po 26 letih znova vrnila dirka izziva challenge. Organizator dirke bo AMD Krško.

Na dirki 18. septembra prihodnje leto se bodo tekmovalci potegovali za štiri mesta v seriji Speedway Grand Prix 2028, so sporočili iz krškega avtomoto društva. Nastop v Krškem si bodo morali zagotoviti skozi kvalifikacije, ki bodo maja prihodnje leto potekale v nemškem Abensbergu, slovaški Žarnovici in madžarskem Debrecenu. Prva preizkušnja bo 17. maja v Nemčiji, preostali dve pa 22. maja na Slovaškem in Madžarskem. Organizatorju pripada tudi posebno povabilo oziroma tako imenovani wild card, zato bo na startu najmanj en slovenski voznik.

Krško je tovrstno finalno kvalifikacijsko dirko nazadnje gostilo leta 2001, ko je zmagal Američan Greg Hancock pred Dancem Nickijem Pedersenom in Britancem Scottom Nichollsom. Uspešna organizacija takratne dirke je AMD Krško pozneje odprla vrata tudi prirejanju dirk za veliko nagrado Slovenije. Krško je med letoma 2002 in 2019 gostilo 14 dirk svetovnega prvenstva za veliko nagrado v speedwayju. Največkrat sta slavila Šved Tony Rickardsson in Danec Nicki Pedersen, vsak po dvakrat. Na dirki leta 2005 je bil tretji tudi slovenski voznik Matej Žagar, zadnjo VN Slovenije leta 2019 pa je dobil Poljak Bartosz Zmarzlik.

Krško je v zadnjih sezonah gostilo tudi kvalifikacijske dirke mladinskega svetovnega prvenstva SGP2 in prvenstva mlajših mladincev SGP3. Septembrska preizkušnja bo tako največji speedway dogodek v Posavju po letu 2019. Svetovna krovna zveza je potrdila tudi izvedbo akademije SGP Academy, namenjene mladim voznikom, ki bo na Stadionu Matije Gubca potekala med 16. in 18. julijem 2027. Udeleženci bodo pod strokovnim vodstvom izpopolnjevali svoje znanje in spretnosti na motorju ter zunaj dirkališča.