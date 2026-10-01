Matjaž Rakovec se je odločil glede kandidature

Na volilnem kongresu Mednarodne hokejske zveze (IIHF) na Tenerifih (Špa) bodo v petek izbrali novega predsednika. Na seznamu kandidatov je bil tudi Matjaž Rakovec, vodilni mož Hokejske zveze Slovenije, ki pa ga danes ne bo med tistimi, ki merijo na vrh IIHF.

Kranjčan, ki se bo prihodnji mesec potegoval za novi mandat župana v svojem mestu, preprosto ni imel časa in energije, da bi se spustil pripravil za zelo oster boj na kongresu, kjer bodo danes med 117 delegati z volilno pravico vladale posebne razmere na kongresu brez vključenih računalnikov ter telefonov.

Za mesto predsednika so ostali le trije kandidati: Petr Břiza (Češ), Aivaz Omorkanov (Kir) in Franz Reindl (Nem). Rakovec ostaja med kandidati za svet IIHF, nekaj dodatnih možnosti mu prinaša spoznanje, da se je umaknil iz boja za predsedniško mesto, res pa bo selekcija izjemna, saj se bo 31 kandidatov potegovalo za 8 prostih mest.