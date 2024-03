Max maksimalen tudi v Bahrajnu

Nizozemski dirkač formule 1 Max Verstappen (Red Bull) je zmagal na prvi dirki sezone svetovnega prvenstva za veliko nagrado Bahrajna. V Sahirju je svetovni prvak po odličnem štartu zanesljivo ugnal tekmece. Še najbolj se mu je približal moštveni kolega, Mehičan Sergio Perez, tretje mesto pa je pripadlo Špancu Carlosu Sainzu ml. (Ferrari).

Čeprav so petkove kvalifikacije minile precej tesneje, kot so po testiranjih napovedovali strokovnjaki za formulo 1, je dirka potrdila prevlado Red Bulla z novo dvojno zmago. Verstappen je po kvalifikacijski zmagi po tokratnem štartu ohranil najboljši položaj in si hitro privozil dovolj prednosti za mirno nadaljevanje preizkušnje.

»Neverjetno. Tokrat nam je šlo celo bolje od pričakovanj. Dirkalnik je bil zelo dober in obvladljiv na vseh različicah gum. Imeli smo veliko hitrosti, v veselje mi je bilo voziti. Bolje ne bi moglo biti,« je po dirki dejal 26-letni Nizozemec. »Užival sem v dirkalniku. Takšni dnevi, ko ti gre vse po načrtu, so posebni. Počutil sem se kot eno z dirkalnikom. Štart je bil dober, a je prvi ovinek oster, zaradi česar sem moral braniti linijo z notranje strani. To mi je uspelo, kasneje pa smo se le še osredotočili na naš načrt v preostanku dirke,« je še dodal Verstappen, ki mu le še ene stopničke manjkajo do jubilejne stotice.

Presenečen, da je sledil Red Bullu

Njegov moštveni kolega Perez je na koncu zaostal dobrih 22 sekund. Imel je nekaj več težav kot Nizozemec pred njim, a vseeno zadovoljen končal prvo od 24 dirk sezone. »To je bilo največ, kar smo lahko izvlekli. Menim, da je to vseeno dober začetek sezone. Mislim, da se bomo lahko marsikaj naučili iz ravnanja z gumami. Imel sem tudi nekaj težav pri zaviranju z motorjem, kar pa tukaj s toliko počasnimi ovinki niti ni takšna ovira,« je dodal Perez.

»Dobro sem se počutil, od nekoliko slabšega štarta sem bil varčen z gumami in dirkal v svojem ritmu. Prehitel sem nekaj tekmecev za stopničke in na koncu celo sledil Red Bullu, kar je bilo malce presenetljivo, a ne dovolj, da bi ga prehitel in končal tam, kjer želim biti. Je pa to dober začetek prvenstva,« je po 19. stopničkah dejal Sainz, ki je za Perezom zaostal slabe tri sekunde.

V ozadju je Perez na drugo mesto napredoval v 14. krogu dirke, ko je izkoristil boljši oprijem z malce novejšimi trdimi gumami in prehitel Britanca Georgea Russlla (Mercedes). Tega je nato prehitel še Sainz ml., ki pa ni mogel ogroziti Pereza na drugem mestu. Za Verstappna, trikratnega zaporednega svetovnega prvaka, je to druga zmaga v Bahrajnu, skupno pa 55. v karieri, s čimer je na tretjem mestu večne lestvice. Na vrhu s 103 zmagami je Britanec Lewis Hamilton (Mercedes), ki je tokrat zasedel sedmo mesto.

Točke so osvojili še četrti Monačan Charles Leclerc (Ferrari), peti Russell ter do desetega mesta še Britanec Lando Norris (McLaren), Hamilton, Avstralec Oscar Piastri (McLaren), Španec Fernando Alonso in Kanadčan Lance Stroll (oba Aston Martin).

Naslednja dirka bo naslednjo soboto za VN Savdske Arabije v Džedi.