Max Verstappen do prvega naslova z drznim manevrom v zadnjem krogu

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je svetovni prvak formule 1 za sezono 2021. Na zadnji dirki sezone v Abu Dabiju je zmagal in s tem prehitel britanskega tekmeca v boju za naslov Lewisa Hamiltona (Mercedes), ki je bil danes drugi. Za Verstappna, ki je Hamiltona prehitel v zadnjem krogu, je to prvi naslov v karieri.

Britanec je ostal pri sedmih lovorikah za svetovnega prvaka v letih 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 in 2020. Majhna tolažba za Mercedes je osvojitev naslova konstruktorskega prvaka.

Latifijeva nezgoda pomagala Nizozemcu

Zanesljivo pa bo še dolgo odmeval razplet današnje dirke. Hamilton je bil dolgo v vodstvu, a tudi zaradi tega, ker je ostal samo pri eni menjavi pnevmatik. Verstappen je menjal dvakrat in v zadnjih desetih krogih zmanjševal zaostanek za njim. A šest krogov pred koncem je po trčenju Kanadčana Nicolasa Latifija moral posredovati varnostni avtomobil. Hamilton je takrat vodil, Verstappen je bil drugi, a so bili med njima še dirkači, ki so zaostali za krog.

Vodstvo dirke sprva ni dovolilo, da bi ti dirkači prehiteli Hamiltona, a je krog pred koncem spremenilo odločitev. Ko se je varnostni avto v zadnjem krogu umaknil, je bil tako Verstappen – pred tem je šel še tretjič v bokse po nove gume – tik za Hamiltonom, nato pa potreboval le nekaj zavojev, da ga je prehitel in si privozil zmago in naslov prvaka.