Verstappen šokiral z izjavo: Zakaj ne bi videl prijateljev, če ...

Max Verstappen je večkrat kritiziral tehnične spremembe dirkalnikov formule 1. Splošno razširjeno je prepričanje, da bo pretehtal svojo prihodnost.
Max Verstappen obupuje. FOTO: William West/AFP
Max Verstappen obupuje. FOTO: William West/AFP
Peter Zalokar
29. 3. 2026 | 20:20
29. 3. 2026 | 20:41
2:35
A+A-

Štirikratni svetovni prvak v formuli 1 obupuje. Max Verstappen je dejal, da ga njegovo trenutno nezadovoljstvo postavlja v položaj, ko so vse možnosti odprte, vključno z upokojitvijo po koncu trenutne sezone.

Antonelli osvojil še Suzuko, pri 19 letih že piše zgodovino

Zmagovalec 71 dirk F1 v karieri, kar ga po številu zmag uvršča takoj za Lewisom Hamiltonom (105) in Michaelom Schumacherjem (91), je dirko za VN Japonske končal na osmem mestu. Prvak v letih 2021–2024 z ekipo Red Bull je odstopil z vrha, potem ko je lani naslov osvojil dirkač McLarna Lando Norris.

Verstappen je v zadnjem času večkrat kritiziral tehnične spremembe dirkalnikov formule 1 in je po poročanju BBC znova izrazil razočaranje. Novi motorji F1 imajo zdaj razmerje moči 50:50 med električnim pogonom in izgorevanjem goriva. Nizozemec, ki je javno kritičen do sprememb, je bil vprašan, ali obstaja možnost, da bi predčasno prekinil pogodbo z Red Bullom, ki velja do sezone 2028.

»O tem govorim,« je dejal Verstappen, ki je sezono začel s šestim mestom na uvodni dirki v Avstraliji, na Kitajskem odstopil in zdaj dosegel svoj najslabši rezultat sezone. Ker sta bili dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji v tej sezoni odpovedani zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu, sledi v koledarju formule 1 enomesečni premor, nato pa se bo sezona nadaljevala 3. maja v Miamiju.

Splošno razširjeno je prepričanje, da bo Verstappen prav v tem obdobju tehtal svojo prihodnost, čeprav se pričakuje, da bo sezono dokončal ne glede na to, kakšno odločitev bo sprejel. »Zasebno sem zelo srečen,« je dejal Verstappen po poročanju BBC. »Čaka te 24 dirk. Letos jih je 22. A običajno 24. In potem se vprašaš, ali je vredno? Ali bolj uživam doma z družino? Zakaj ne vidim prijateljev, če v svojem športu ne uživam?«

Šport  |  Drugo
F1 v Suzuki

Antonelli osvojil še Suzuko, pri 19 letih že piše zgodovino

Devetnajstletni Italijan je po Kitajski dobil še veliko nagrado Japonske, odločilen trenutek dirke pa je prinesel varnostni avto po nesreči Oliverja Bearmana.
29. 3. 2026 | 09:41
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Verstappen našel novo žrtev v vojni z mediji

Nizozemski voznik v formuli 1 Max Verstappen je z novinarske konference poslal novinarja časnika Guardian in začel novo poglavje boja, ki traja že nekaj let.
26. 3. 2026 | 20:15
Preberite več
Šport  |  Drugo
F1

Na Kitajskem kaos in zgodovinski podvig čustvenega najstnika iz Italije

Druga dirka svetovnega prvenstva formule 1 v sezoni 2026 je v Šanghaju prinesla zgodovinski trenutek za Mercedes in devetnajstletnega Andreo Kimija Antonellija.
15. 3. 2026 | 09:40
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula ena

Italijanski najstnik na Kitajskem sklatil z vrha tudi Vettla

Britanec George Russell (Mercedes) je dobil zanimivo šprintersko dirko za veliko nagrado Kitajske v svetovnem prvenstvu formule 1.
14. 3. 2026 | 07:15
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Verstappen besen kot ris, celo šef se mu je opravičil (VIDEO)

Kvalifikacije za šprintersko dirko na VN Kitajske je prepričljivo dobil zmagovalec Melbourna George Russell, Nizozemec skoraj dve sekundi počasnejši.
Peter Zalokar 13. 3. 2026 | 14:09
Preberite več
Šport  |  Drugo
Nova preizkušnja

Verstappen bo letos debitiral na prestižnih 24 urah Nürburgringa

Nizozemec je lani pridobil licenco za dirkanje na sloviti stezi Nordschleife, nekaj tednov kasneje pa je tam odpeljal štiriurno dirko serije NLS in zmagal.
9. 3. 2026 | 11:17
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

V Melbournu je mercedes čas zavrtel nazaj

V novo sezono formule 1 je najbolje vstopil dirkač mercedesa George Russell, ki je v Melbournu slavil zmago pred sotekmovalcem Kimijem Antonellijem.
8. 3. 2026 | 07:32
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Formula 1

Pripnite pasove, šlo bi hitro, karte so se premešale na novo

Konec tedna se bo v Avstraliji začela sezona v formuli 1, ki prinaša veliko sprememb. Kakšne so novosti, kdo so favoriti?
Peter Zalokar 4. 3. 2026 | 18:15
Preberite več
Premium
Razno
Intervju

Miha Kovač: Janša se ne more umakniti in njegovo delo ne bo nikoli končano

S profesorjem na ljubljanski filozofski fakulteti smo se pogovarjali o predvolilnem dogajanju in povolilni negotovosti.
Gorazd Utenkar 29. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

Desnica ima večino, a politika ostaja kaotična

Verjetnost, da bo Resnica vztrajala v vladi, ki bi morala sprejeti nepriljubljene rešitve, je minimalna.
Luka Lisjak Gabrijelčič 28. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Iran zadel izraelsko kemično tovarno

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
29. 3. 2026 | 06:57
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Pozivam predsednico republike, da Janši ne podeli mandatarstva

Predsednica ima diskrecijsko pravico, da ne podeli mandatarstva prvaku SDS, ker je domnevno povezan z vmešavanjem izraelske obveščevalne agencije v volitve.
27. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
Preberite več

Šport  |  Zimski športi
Razočaranje v Brunicu

Zmaji s slepimi naboji začeli bitko za finale

Neučinkoviti hokejisti Olimpije so izgubili prvo polfinalno tekmo ICEHL v Brunicu. Nadaljevanje serije v torek v razprodanem Tivoliju.
29. 3. 2026 | 20:46
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Slovenske Konjice

Čehi bodo v razvoj Zlatega griča investirali 20 milijonov evrov

Občinski svet soglasno potrdil občinski podrobni prostorski načrt za Zlati grič v Škalcah.
29. 3. 2026 | 20:13
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Domači trg

Smiselne razširitve individualnih naložbenih računov

Država bi vsakemu otroku ob rojstvu namenila 3000 evrov na račun INR.
29. 3. 2026 | 20:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Nemčija

Kit grbavec že tretjič nasedel na nemški obali, njegovo stanje je kritično

»Celotna prognoza ne kaže dobro,« je po ogledu na terenu povedal morski znanstvenik Burkard Baschek.
29. 3. 2026 | 19:31
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Slovenske Konjice

Čehi bodo v razvoj Zlatega griča investirali 20 milijonov evrov

Občinski svet soglasno potrdil občinski podrobni prostorski načrt za Zlati grič v Škalcah.
29. 3. 2026 | 20:13
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Domači trg

Smiselne razširitve individualnih naložbenih računov

Država bi vsakemu otroku ob rojstvu namenila 3000 evrov na račun INR.
29. 3. 2026 | 20:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Nemčija

Kit grbavec že tretjič nasedel na nemški obali, njegovo stanje je kritično

»Celotna prognoza ne kaže dobro,« je po ogledu na terenu povedal morski znanstvenik Burkard Baschek.
29. 3. 2026 | 19:31
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 12:39
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
23. 3. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ko podjetje nima naslednika

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POMEMBEN POTENCIAL

Bi lahko prav to postalo ena ključnih rešitev za ogrevanje?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdor tega ne meri, že zaostaja – in tega se mnogi bojijo

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
3. 3. 2026 | 09:16
Preberite več

