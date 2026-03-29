Verstappen šokiral z izjavo: Zakaj ne bi videl prijateljev, če ...

Štirikratni svetovni prvak v formuli 1 obupuje. Max Verstappen je dejal, da ga njegovo trenutno nezadovoljstvo postavlja v položaj, ko so vse možnosti odprte, vključno z upokojitvijo po koncu trenutne sezone.

Zmagovalec 71 dirk F1 v karieri, kar ga po številu zmag uvršča takoj za Lewisom Hamiltonom (105) in Michaelom Schumacherjem (91), je dirko za VN Japonske končal na osmem mestu. Prvak v letih 2021–2024 z ekipo Red Bull je odstopil z vrha, potem ko je lani naslov osvojil dirkač McLarna Lando Norris.

Verstappen je v zadnjem času večkrat kritiziral tehnične spremembe dirkalnikov formule 1 in je po poročanju BBC znova izrazil razočaranje. Novi motorji F1 imajo zdaj razmerje moči 50:50 med električnim pogonom in izgorevanjem goriva. Nizozemec, ki je javno kritičen do sprememb, je bil vprašan, ali obstaja možnost, da bi predčasno prekinil pogodbo z Red Bullom, ki velja do sezone 2028.

»O tem govorim,« je dejal Verstappen, ki je sezono začel s šestim mestom na uvodni dirki v Avstraliji, na Kitajskem odstopil in zdaj dosegel svoj najslabši rezultat sezone. Ker sta bili dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji v tej sezoni odpovedani zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu, sledi v koledarju formule 1 enomesečni premor, nato pa se bo sezona nadaljevala 3. maja v Miamiju.

Splošno razširjeno je prepričanje, da bo Verstappen prav v tem obdobju tehtal svojo prihodnost, čeprav se pričakuje, da bo sezono dokončal ne glede na to, kakšno odločitev bo sprejel. »Zasebno sem zelo srečen,« je dejal Verstappen po poročanju BBC. »Čaka te 24 dirk. Letos jih je 22. A običajno 24. In potem se vprašaš, ali je vredno? Ali bolj uživam doma z družino? Zakaj ne vidim prijateljev, če v svojem športu ne uživam?«