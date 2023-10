Max Verstappen odločno zakorakal med velikane

V nadaljevanju preberite:

Strokovnjakom zmanjkuje presežnikov, ko govorijo o predstavah Maxa Verstappna, ki je dobil 14 od 17 dirk v tej sezoni in vmes z nizom desetih prekosil Sebastiana Vettla. Smo sredi Verstappnove dobe, pravijo. S tremi naslovi se je leteči Holandec izenačil z Ayrtonom Senno, Nikijem Laudo, Nelsonom Piquejem, Jackiejem Stewartom in Jackom Brabhamom. Pred njim so poleg Michaela Schumacherja in Lewisa Hamiltona le še Manuel Fangio (5). Alain Prost in Vettel (4). Fangio je tretji naslov osvojil pri 44 letih, Hamilton pri 30, Schumacher pri 31, Prost pri 34, le Vettel je bil leto mlajši.

Kaj je o Maxu povedal šef Red Bulla Christian Horner, kako se je odvila zadnja dirka v Katarju in kdaj bo naslednja? Kdo stoji v ozadju uspeha rdečih bikov?