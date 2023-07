Max Verstappen razred zase na šprinterski preizkušnji v Spielbergu

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je bil najhitrejši na šprinterski preizkušnji za veliko nagrado Avstrije v Spielbergu. Dvakratni zaporedni svetovni prvak formule 1 je za dobrih 20 sekund ugnal moštvenega kolego, Mehičana Sergia Pereza, tretji je bil Španec Carlos Sainz ml. (Ferrari).

Šprintersko dirko je sprva zaznamoval boj na mokri progi, ki pa se je proti koncu sušila in nekaterim, ki so se odločili za menjavo gum, pomagala do boljših uvrstitev. Perez je najprej prehitel Verstappna, zmagovalca predhodnih kvalifikacij za šprint, a se je Nizozemec kmalu zavihtel na prvo mesto, Pereza pa je ob tem prehitel še Nemec Nico Hülkenberg (Haas).

Verstappen si je nato na 24 krogov dolgi preizkušnji hitro nabral zanesljivo prednost, medtem ko je bil bolj zanimiv boj za preostali mesti na stopničkah. Perez se je znova zavihtel na drugo mesto, medtem ko je Hülkenberga ugnal še Španec Carlos Sainz ml. (Ferrari), zatem pa še Kanadčan Lance Stroll (Aston Martin). Nemec je šel nato v bokse po gume za suho stezo, tako kot še nekateri iz ozadja je bil hiter in na koncu prišel do šestega mesta, za kaj več pa je zmanjkalo krogov.

Verstappen ima že 70 točk prednosti

Dirkači, ki so se zvrstili pred Hülkenbergom, so celo dirko prevozili s prvim kompletom pnevmatik. Ob Verstappnu, Perezu, Sainzu in Hülkenbergu so se do točk dokopali še Stroll, Španec Fernando Alonso (Aston Martin), Francoz Esteban Ocon (Alpine) in Britanec George Russell (Mercedes).

V skupnem seštevku ima Verstappen, ki bo v nedeljo lovil sedmo zmago na deveti letošnji dirki, že 70 točk prednosti pred Perezom.

Že v petek so bile na sporedu kvalifikacije za nedeljsko klasično preizkušnjo (15.00). Najhitrejši je bil Verstappen pred Monačanom Charlesom Leclercom in Sainzom ml. (oba Ferrari).