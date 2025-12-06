Max Verstappen z zmago v kvalifikacijah napovedal boj za naslov prvaka

V Abu Dabiju so za nami kvalifikacije pred zadnjo letošnjo dirko formule 1. Z najboljšega štartnega položaja jo bo začel Max Verstappen. Nizozemski voznik Red Bulla bo jutri napadal svoj peti zaporedni naslov svetovnega prvaka. Njegov glavni konkurent Britanec Lando Norris bo dirko začel z drugega mesta, Oscar Piastri je tretji.

Spomnimo, Lando Norris ima pred zadnjo dirko dvanajst točk prednosti pred Verstappnom, Piastri pa zaostaja 16 točk. Dirkališče Yas Marina v Abu Dabiju bo jutri zvečer vnovič odločilo svetovnega prvaka.

Tudi, če bosta Max Verstappen in Oscar Piastri na nedeljski dirki dominirala, mora Lando Norris za naslov prvaka vseeno končati le na odru za zmagovalce. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Vnovič je že v prvem delu kvalifikacij (te so zaznamovale zelo majhne razlike) s šestnajstim mestom izpadel sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. Tudi njegov naslednik v Mercedesovem bolidu, mladi Italijan Kimi Antonelli, je zašel v težave, dirko bo začel šele s štirinajstega mesta.

S četrtega mesta bo najboljši trojico napadel Mercedesov britanski dirkač George Russell, peti je končal Charles Leclerc. Jutrišnja dirka, ki se začne ob štirinajstih, bo tako morda dala 35. prvaka v zgodovini motošporta.