Max Verstappen z zmago v kvalifikacijah napovedal boj za naslov prvaka

V Abu Dabiju so za nami kvalifikacije pred zadnjo letošnjo dirko formule 1. Z najboljšega štartnega položaja jo bo začel Max Verstappen. Nizozemski voznik Red Bulla bo jutri napadal svoj peti zaporedni naslov svetovnega prvaka. Njegov glavni konkurent Britanec Lando Norris bo dirko začel z drugega mesta, Oscar Piastri je tretji.
Spomnimo, Lando Norris ima pred zadnjo dirko dvanajst točk prednosti pred Verstappnom, Piastri pa zaostaja 16 točk. Dirkališče Yas Marina v Abu Dabiju bo jutri zvečer vnovič odločilo svetovnega prvaka.
Vnovič je že v prvem delu kvalifikacij (te so zaznamovale zelo majhne razlike) s šestnajstim mestom izpadel sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. Tudi njegov naslednik v Mercedesovem bolidu, mladi Italijan Kimi Antonelli, je zašel v težave, dirko bo začel šele s štirinajstega mesta.
S četrtega mesta bo najboljši trojico napadel Mercedesov britanski dirkač George Russell, peti je končal Charles Leclerc. Jutrišnja dirka, ki se začne ob štirinajstih, bo tako morda dala 35. prvaka v zgodovini motošporta.
