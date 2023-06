Verstappen zazehal ob prihodu v cilj

V nadaljevanju preberite:

Po VN Španije v formuli 1 ima Max Verstappen že 53 točk prednosti pred moštvenim tekmecem Checom Perezom (bil je četrti) in drvi k tretjemu zaporednemu naslovu svetovnega prvaka. Po prečkanju ciljne črte je po radijski zvezi celo zazehal, preden je v mirnem tonu pohvalil delo ekipe in pomahal navijačem kot kakšen predsednik države. Zanj je bila res nedeljska vožnja po katalonskem podeželju, lahko bi krmaril tudi s komolcem prek kabine ... Kaj so po dolgočasni dirki brez odstopa in varnostnega avta na zmagovalnem odru povedali Verstappen, Lewis Hamilton in George Russell?