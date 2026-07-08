Conor McGregor odkrito o slavi, padcih in veliki vrnitvi v kletko

Irski zvezdnik mešanih borilnih športov Conor McGregor se po dolgih petih letih vrača na borišče. Pred povratnim obračunom z Američanom Maxom Hollowayem, ki bo v okviru spektakla UFC 329 to soboto v Las Vegasu, je 37-letni as iz Dublina za Paramount odkrito spregovoril o tem, kako sta ga slava in uspeh oddaljila od športa.

»Slava ima svoje pasti. V tem svetu moraš biti zelo previden. Življenje me je naučilo veliko lekcij. Gre za spoznavanje samega sebe, razumevanje svojih odzivov in odpravljanje starih navad, ki ti ne koristijo več,« je McGregor priznal, da mu je svetovna prepoznavnost prinesla tudi številne težave.

Kot prelomnico svoje kariere je izpostavil boksarski dvoboj s Floydom Mayweatherjem leta 2017. Pred tem je osvojil dva naslova prvaka združenja UFC in postal prvi borec v zgodovini te organizacije, ki si je hkrati lastil dva šampionska pasova. Obračun z Mayweatherjem mu je po poročilih prinesel več kot 100 milijonov ameriških dolarjev.

Conor McGregor je mešane borilne športe dvignil na višjo raven. FOTO: Stephen R. Sylvanie/Usa Today Sports

Kaj naj bi še dosegel?

Po tem dvoboju pa njegova športna pot ni več potekala po načrtih. V UFC je odtlej zabeležil le eno zmago in tri poraze, pogosto pa je polnil naslovnice tudi zaradi spornih izjav na račun nasprotnikov in njihovega zasebnega življenja. »Pri 27 letih sem imel občutek, da sem osvojil vse. Kaj naj bi še dosegel? Izgubil sem se. Zaradi tega sem naredil nekaj napak. Če pa nekaj resnično ljubiš, se vedno vrneš domov,« je iskreno priznal nekdanji šampion, ki bo 14. julija praznoval 38. rojstni dan.

McGregor je v mešanih borilnih športih dosegel 22 zmag in šest porazov. Z Maxom Hollowayem se je pomeril že leta 2013 in zmagal po soglasni sodniški odločitvi. Nazadnje se je boril julija 2021, ko si je med dvobojem z Američanom Dustinom Poirierjem hudo poškodoval nogo. V zadnjih letih se je soočal tudi z več pravnimi postopki, med drugim s civilno tožbo, v kateri je bil spoznan za krivega za spolni napad iz leta 2018.

Sobotni obračun bo za McGregorja priložnost, da po dolgem premoru znova dokaže, da še vedno sodi med največja imena mešanih borilnih veščin.