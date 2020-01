McGregor uprizoril pravi »blitzkrieg« v Las Vegasu (VIDEO)

Ljubljana – Irski zvezdnik mešanih borilnih športovse je po dobrih 15 mesecih premora v šampionskem slogu vrnil v kletko. Na spektaklu združenja UFC 246 v nabito polni lasvegaški areni T-Mobile je uprizoril pravi »blitzkrieg«, saj je že po pičlih 40 sekundah s tehničnim nokavtom strl odpor AmeričanaKo je dal sodnik znak za začetek dvoboja, je McGregor odločno krenil proti tekmecu in ga zgrešil z močnim levim direktom, pri tem pa ga je – ko se mu je Cerrone umaknil – (ne)srečno zadel z levim kolenom v glavo. Zatem sta se prijela, v klinču pa se je razvpiti Irec lotil ameriškega »kavboja« kar z ramo.Ko sta šla narazen, je Cerroneju že curljala kri iz nosu, McGregor pa ga je dodatno zadel še z visokim nožnim udarcem, s katerim je dodobra stresel nasprotnika. Irski šampion je nato svoje delo dokončal z levimi krošeji, s katerimi je 36-letnega borca iz Denverja spravil na tla. Ker se je ta zatem branil le še tako, da si je zakril obraz, Conor pa ga je zadeval iz vseh strani, sodniku ni preostalo drugega, kot da je prekinil neenak dvoboj.McGregor je tako slavil še 22. profesionalno zmago (ob štirih porazih), Cerrone pa je doživel 14. poraz (ob 36 zmagah). »Zdaj bom najprej dobro proslavil ta uspeh, nato pa se bom spet odpravil v telovadnico in se vrnil tja, kjer sem že bil,« je po zmagi v velterski kategoriji (do 77 kg) poudaril 31-letni Irec in v isti sapi izzval nigerijskega šampiona