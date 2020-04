McIlroy upa, da mu bo spremenjeni koledar prinesel veliki slam

Eden od največjih zvezdnikov v svetu poklicnega golfa Rory McIlroy upa, da mu bo zaradi pandemije novega koronavirusa spremenjeni koledar pomagal do tako imenovanega kariernega velikega slama. Za to mu manjka zmaga na mastersu, enem od štirih majorjev v sezoni. Ta je običajno na sporedu prvi med majorji, tokrat pa bo predvidoma šele novembra v Augusti.



Pandemija je vplivala na vse štiri majorje, med drugim je The Open že odpadel, ameriški trije pa so predvideni v drugi polovici leta. Prav masters bo zadnji v štirih mesecih, v katerih bodo še PGA Championship, US Open ter tudi Ryderjev pokal.



»Masters pomeni zelo veliko. Je zadnji major, ki ga še nisem osvojil, a je hkrati prav poseben turnir, na katerega že imam lepe spomine,« je v pogovoru za Nike Golf dejal severnoirski golfist.

Računa na Ryderjev pokal

»Vedno sem čutil neko pričakovanje, ko sem prišel v Augusto, na prvi velik turnir sezone. Vedno je veliko 'pompa',« je dodal McIlroy in pojasnil, da se mu zdi, da letos ne bo tako: »Drugače bo, ampak se že veselim. Če sem malce sebičen, mogoče pa je to tisto, kar potrebujem za zmago in zeleni suknjič.«



McIlroy tudi upa, da bo dobil priložnost zastopati Evropo v Ryderjevem pokalu, ki bo med 25. in 27. septembrom v Wisconsinu.



A kapetan Evrope Padraig Harrington meni, da bo bienalna prireditev preložena, če navijači ne bodo smeli na turnir. »Za nas je igranje Ryderjevega pokala največ, obenem pa je tam najbolj napeto ozračje, v katerem lahko igraš. Ne igraš le zase, ampak tudi za soigralce, državo, za veliko ljudi,« je dejal McIlroy.