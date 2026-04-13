McIlroy po dramatičnem zaključku znova oblekel zeleni jopič

Severnoirski golfist Rory McIlroy je zmagovalec mastersa v Augusti. Poleg njega so naslov na mastersu ubranili le Jack Nicklaus, Nick Faldo in Tiger Woods.
Severni Irec je za en udarec premagal prvega igralca sveta, Američana Scottieja Schefflerja. FOTO: Hector Vivas/Getty Images Via AFP
T. E., STA
13. 4. 2026 | 07:23
13. 4. 2026 | 07:41
4:02
A+A-

Golfski zvezdnik Rory McIlroy je drugič postal zmagovalec mastersa v Augusti. Severni Irec je za en udarec premagal prvega igralca sveta, Američana Scottieja Schefflerja. MyIlroy, sicer drugi igralec na svetovni lestvici, pa si je pri 36 letih zagotovil drugi zeleni jopič in ubranil lansko zmago.

McIlroy in Young izenačena v boju za zeleni suknjič

Šele lani je McIlroy končal svojo dolgo sušo na Magnolia Lanu in z zmago sklenil svoj grand slam kariere. »Preprosto ne morem verjeti, da sem 17 let čakal na zeleni jopič, zdaj pa imam že dva zaporedoma,« je dejal severnoirski golfski zvezdnik, potem ko je postal šele četrti profesionalec v zgodovini, ki je drugo leto zaporedoma slavil zmago v Augusti. Z ubranitvijo naslova na mastersu se je pridružil elitni skupini – pred njim so ta podvig dosegli le golfske legende Jack Nicklaus (1965/66), Nick Faldo (1989/90) in Tiger Woods (2001/02).

Za svojo šesto veliko zmago je drugi igralec sveta zaslužil 3,84 milijona evrov. Medtem se je Scheffler zadnji dan turnirja s sedmega mesta pomaknil na končno drugo, tretje mesto pa so si delili Američan Cameron Young, Angleža Justin Rose in Tyrrell Hatton ter Russell Henley iz ZDA.

Zadnjih pet zmagovalcev mastersa

2026: Rory McIlroy (Severna Irska)
2025: Rory McIlroy (Severna Irska)
2024: Scottie Scheffler (ZDA)
2023: Jon Rahm (Španija)
2022: Scottie Scheffler (ZDA)

MyIlroy pa je poskrbel za dramatičen zaključek turnirja. A tako kot lani, ko je McIlroy končno v svojem 17. poskusu osvojil manjkajoči naslov za grand slam, tudi letos ni šlo brez drame. Tudi letos se je znova znašel v nevarnosti, da bi izgubil turnir kljub rekordni prednosti na polovici tekme.

Po prvi tretjini zadnjega kroga je za Youngom zaostajal že za tri udarce, Scheffler pa se je po brezhibnih 68 udarcih nenadoma vrnil v boj za naslov. McIlroy je vseeno ostal osredotočen in si s štirimi birdieji zgradil udoben položaj pred zadnjo luknjo, kjer bi bil za zmago dovolj že bogey. Toda z luknje je žogica izginila v gozd in drama se je začela znova.

»Ko sem stopil z 18. luknje in nisem vedel, kje je moja žogica, je bil to verjetno najbolj stresen trenutek mojega življenja. Lahko bi šla kamor koli. Lahko bi bila kjer koli,« je odkrito priznal McIlroy. »Nikoli si ne olajšam dela.« Toda zmagovalec šestih majorjev je imel srečo na svoji strani in se je v igro vrnil s fenomenalnim udarcem na 10. luknji.

Scheffler, ki je turnir osvojil leta 2022 in 2024, je na koncu potreboval en udarec več kot McIlroy in je končal na drugem mestu. Američan je bil s tem rezultatom zadovoljen. »Veliki turnirji iz mene vedno izvabijo najboljše,« je dejal Scheffler. »Imel sem dober teden. Nekaj udarcev bi rad popravil, a na splošno sem se dobro odrezal.«

Za svojo šesto veliko zmago je drugi igralec sveta zaslužil 3,84 milijona evrov. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

»Odpadniška« golfista iz savdske turneje LIV, ameriški zvezdnik Bryson DeChambeau in Španec Jon Rahm nista igrala pomembne vloge na najpomembnejšem turnirju leta. Rahm je končal na izenačenem 38. mestu z enim udarcem nad parom, medtem ko se DeChambeau sploh ni uvrstil v rez.

