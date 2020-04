Med 4. aprilom in 20. novembrom brez kvalifikacij za Tokio

Vodstvo svetovne atletike je sporočilo, da obdobje med letošnjim 4. aprilom in 20. novembrom ne bo štelo kot kvalifikacijsko za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu. Tako se je atletski vrh odločil po posvetu s svojo atletsko komisijo, predsedniki celinskih združenj in svojega sveta, najvišjega organa med dvema skupščinama. Doslej dosežene norme bodo veljale.

»Rezultati ne bodo veljali niti za svetovno lestvico«

»V omenjenem obdobju rezultati, doseženi na katerikoli tekmi, ne bodo upoštevani za doseganje norm ali za svetovno lestvico, ki je tudi ne bomo osveževali in objavljali,« so zapisali v sporočilu za javnost. Izidi v tem času bodo šteli za statistiko, med drugim za svetovne in druge rekorde. Od 1. decembra letos naprej pa se bo, odvisno sicer tudi od svetovnih razmer v boju proti novemu koronavirusu, spet nadaljeval kvalifikacijski ciklus za OI. To pomeni, da se bo celotno kvalifikacijsko obdobje za OI, ki se je začelo leta 2019, daljše od običajnega za štiri mesece. Zaključilo se bo 29. junija 2021, le za maraton in hitro hojo na 50 km pa 31. maja 2021.