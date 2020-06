FOTO:Med omejitvami zaradi koronakrize vadil skoraj povsem normalno

Ljubljana

Član Atletskega kluba Ptuj po daljavah lahko še izjemno napreduje. FOTO: Jože Suhadolnik

mesto trenutno zaseda Kristjan Čeh na lestvici najboljših izidov letošnje sezone v metu diska



Tudi na kmetiji poprime za delo

- Stari Grki so že vedeli, za kaj gre. Kip metalca diska atenskega umetnika Mirona je popoln zgled vrhovno ustvarjalnega, današnja kraljica športov pa prav tako ponuja umetniške stvaritve. Tudi pri metu diska, ki je v slovenski sodobnosti ponudilo mojstra, ki bo pisal prihajajoče obdobje.je na mitingu v Domžalah svoje atletsko orodje zalučal 66,29 m daleč, na mejnik novega državnega rekorda, prejšnjo najboljšo znamkoizpred skoraj 21 let je presegel za meter in pol. Po času omejene vadbe zaradi virusne pandemije je že kar na prvem tekmovanju disk tudi po mednarodnih merilih zelo dolgo zalučal.No, le kaj je počel v času zaradi koronakrize pristriženega treninga, da je z vso nabrano energijo eksplodiral že na štartu in svoj osebni rekord (63,82) izboljšal za skoraj dva metra in pol?»Veliko je pomagalo, da nam je ob zaprtju ptujskega štadiona atletski veteranomogočil vadbo na izmetnem betonskem krogu na travniku ob ribniku Ribiške družine Dornava. Popoldne pa sem vadil v priročnem fitnesu v prostorih poslovne stavbe predsednika Atletskega kluba Ptujv Destrniku. Večinoma smo kar povsem normalno vadili,« je začel lanski evropski prvak med mlajšimi člani.»Trening metov sva pod vodstvom trenerjaizvedla stoodstotno, kot da ne bi bilo omejenih pogojev vadbe zaradi koronavirusa. Veliko sva delala na tehniki, pri njej sva uvedla nekaj manjših sprememb. Vse se je odvijalo v dobri smeri,« je omenil 21-letni član AK Ptuj.Te manjše spremembe pri tehničnem modelu izmeta na koncu vsebujejo poskok, to je vzvod, bočni gib, takšno prvino za daljši izmet pri velikem razponu rok in zaradi osebne višine višje lege pa sta s trenerjem v lastno uporabo prenesla po ogledu tehnike nastopa najboljših svetovnih metalcev diska. »Od njih se, ko jih pogledam, največ naučim, moj vzornik je bil od nekdaj Nemec(ta je bil olimpijski zmagovalec, trikratni svetovni in dvakratni evropski prvak, op. p.).Zdaj s trenerjem veliko gledava tudi tehnični model izmeta Šveda, trenutno najboljšega na svetu, tako da nekako združujemo ta dva metalca,« pove 206 cm visoki in 125 kg težki orjak iz Podvincev, ki ima na letošnjih svetovnih lestvicah šesti izid dozdajšnje sezone.»Tudi posnetke nekdanjega litovskega asasem si velikokrat pogledal, imel je prav lahkotno tehniko izmeta. Od vseh vrhunskih metalcev, ki so metali in disk mečejo čez 70 metrov, smo pri tehniki nekaj vzeli. Letošnji vodilni na svetovni lestvici, Jamajčan, pa ima neko prav posebno tehniko,« je še pripomnil Čeh, ki je z državnim rekordom izpolnil tudi olimpijsko normo (66 m) za Tokio, a uresničitev te letos zaradi odločitve svetovne atletske zveze ne velja.»Bo pa olimpijska norma padla naslednje leto,« pritrjuje s pogledom v deželo vzhajajočega sonca. Za Kristjana pa v prihodnosti pri metrih in centimetrih meja ne bo niti nebo. »Šli bomo korak za korakom, nisem pa pričakoval, da lahko že takoj v sezoni vržem disk tako daleč.Bodoča največja tekmovanja bodo velik izziv, lani sem na svetovnem prvenstvu v Dohi že okusil nekaj tega, pomeril sem se z najboljšimi svetovnimi diskaši. Pri psihološki pripravi sodelujem s, že zelo veliko smo postorili na tem področju,« sklene najboljši slovenski diskobolos, študent agronomije, ki prihaja s kmetije z živino, na kateri poprime za delo.Kristjan Čeh pa je lani, ko gre za katarsko svetovno prvenstvo, doživel enako izkušnjo kot 400-metraš. Najprej je bil med atletskimi potniki za Doho, nato ga je mednarodna zveza odstranila s seznama, na koncu pa je, ko je bil kot Janežič že na počitnicah, le dobil povabilo za udeležbo. A za Tokio ga že ne bodo prinesli naokoli. V letu 2021 bo namreč še boljši in z dodatnim letom izkušenj, disk bo letel še dlje, kot je že v Domžalah.