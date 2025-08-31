Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

Štiri italijanske plavalke so se po svetovnem prvenstvu v Singapurju znašle v neprijetnem položaju. Zvezdnici Benedetto Pilato in Chiaro Tarantino so namreč skupaj z reprezentančnima kolegicama Anito Bottazzo in Sofio Morini na letališču pridržali zaradi suma tatvine parfumov iz trgovine.

Po poročanju časnika Gazzetta dello Sport naj bi varnostne kamere zabeležile, kako je Chiara Tarantino skrila izdelke v torbo, ki jo je nosila Benedetta Pilato. Policisti so jih zasliševali več ur, pri čemer naj bi se morala Bottazzojeva po navedbah italijanskih medijev med preiskavo popolnoma sleči. Morinijevi je med postopkom uspelo obvestiti italijansko veleposlaništvo, od koder je nato na letališče prišel diplomat in obvestil tudi italijansko plavalno zvezo.

Anita Bottazzo se je morala popolnoma sleči. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

Preiskavo so potem hitro zaključili, plavalke pa so se izvlekle zgolj z uradnim opozorilom ter dobile dovoljenje za vrnitev v Italijo. Pilatojeva se je na dogodek odzvala tudi na družbenih omrežjih. Zapisala je, da se je znašla v neprijetnem položaju, ki ga ni povzročila sama: »V dneh, ki bi morali biti namenjeni počitku in regeneraciji, sem doživela težke trenutke daleč od doma. To je pustilo v meni globoko sled.«

Kot je dodala, je z oblastmi sodelovala od vsega začetka. »Nikoli nisem imela namena storiti česa neprimernega. Kdor me pozna, ve, kako zelo cenim šport, pravičnost in osebno poštenost. Iz te izkušnje sem odnesla pomembno lekcijo o previdnosti, odgovornosti in vrednosti ljudi okoli sebe,« je še zapisala 20-letna Italijanka, ki si je v Singapurju priplavala bronasto kolajno na 50 metrov prsno, na lanskih olimpijskih igrah v Parizu pa je bila četrta na 100 metrov prsno.