Med triatlonom prvič zaužil več kalorij, kot sem ji porabil

Barcelona - Trikratni svetovni prvak v triatlonu, Nemec Jan Frodeno, je na svojem domu v Gironi v Španiji preplaval 4,8 kilometrov, prekolesaril 180 kilometrov in pretekel maratonsko razdaljo. Za vse skupaj je potreboval 8 ur, 33 minut in 38 sekund. Za dobrodelni namen je ob tem zbral dobrih 200.000 evrov.



Triatlona se je lotil v sodelovanju s fundacijo 'Laureus Sport for Good' ter projektom Tri@home, ki bosta zbrani denar namenila zdravstvenim delavcem v njegovem rodnem Kölnu ter Gironi.



Med osemurnim podvigom - plaval je v domačem bazenu, kolesaril na sobnem kolesu, tekel pa po tekalni stezi - so ga spodbujali številni znani športniki in prijatelji. Imel je svojega DJ za glasbo, med drugimi pa se je pogovarjal z Borisom Beckerjem, Felixom Neureutherjem in Fabianom Cancellaro.



Osemintridesetletni Frodeno je imel na domačem terenu popolno podporo; žena Emma, ki je tako kot on olimpijska prvakinja v triatlonu, ga je oskrbela z vsemi potrebnimi pripomočki in dopolnili. Dobil je tudi kavo ter poljubček na lice.



»To je bil prvi ironman, na katerem sem zaužil več kalorij, kot sem ji porabil,« je povedal na koncu.