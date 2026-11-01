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Drugo

Italija ima prvaka, Kimi Antonelli je spisal zgodovino

Leta 2006, ko je kraljeval Fernando Alonso, se je v Bologni rodil novi svetovni prvak formule 1. Mladi Italijan je kraljico motošporta pripeljal domov.
Kimi Antonelli, najmlajši prvak formule 1 v zgodovini. FOTO: Carl De Souza/AFP
Galerija
Kimi Antonelli, najmlajši prvak formule 1 v zgodovini. FOTO: Carl De Souza/AFP
Matic Rupnik
1. 11. 2026 | 23:28
2. 11. 2026 | 00:23
3:35
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Komaj dvajsetletni Italijan Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) je s tretjim mestom na VN Mehike uradno postal svetovni prvak v formuli 1. Čeprav so do konca sezone še štiri dirke, je postal najmlajši prvak v zgodovini, hkrati pa je Italiji privozil prvi naslov prvaka po Albertu Ascariju leta 1953. Dirko v Ciudad de Mexicu je sicer dobil Max Verstappen (Red Bull).

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Pri naših zahodnih sosedih, kjer je formula 1 nacionalni šport, malodane celo kultura, se je začelo veliko slavje. Dobili so novega zvezdnika, novo športno ikono, ki se je zapisala v zgodovino. Ne le to, Kimi Antonelli je všečen šampion prihodnosti, ki ga bodo lahko oboževali še dolgo časa. Valentino Rossi, nekdanji italijanski motošportni kralj (četudi na enoslednem vozilu) ima naslednika. 

Ob prihodu v cilj sta mu takoj po radijski povezavi čestitala njegov dirkaški inženir Peter Bonnington in šef Mercedesa Toto Wolff, Antonellija pa so povsem prevzela čustva in ni iz sebe spravil niti besede. »Hvala vam. Uspelo nam je,« je nekaj minut pozneje spravil iz sebe. 

Dolga dirka, strašljiva nesreča Finca

V mehiški prestolnici smo gledali maratonsko dirko za svetovno prvenstvo formule 1. Videli smo eno rdečo zastavo in dve posredovanji varnostnega avtomobila, kaotično pa je bilo že na samem štartu. Charles Leclerc, ki je začel kot tretji, je začel izjemno, a se je že v prvem sektorju vmešal v dvoboj z moštvenim kolegom pri Ferrariju Lewisom Hamiltonom – Monačan je iskal luknjo za prehitevanje, nepravilno zapustil stezo, hkrati pa je oviral tudi Hamiltona, ki ga je zato prehitel Max Verstappen. 

Leclerc položaja, ki ja pridobil na nedovoljen način, ni vrnil, zato je dobil pet sekund pribitka. Tako ga je prehitel Max Verstappen, vse pa se je spremenilo v 46. krogu, ko se je grdo zaletel voznik ekipe Cadillac Valtteri Bottas.

Dirko je ustavila rdeča zastava, po kateri smo videli ponoven štart, tudi s tem pa je najbolje opravil Verstappen pred Hamiltonom in Antonellijem, ki je pametno vozil proti naslovu prvaka. 

Vmes smo sicer videli še nesrečo Arvida Lindblada (Racing Bulls), a se vrstni red prvih treh ni več spreminjal. Max Verstappen je po inteligentni vožnji prišel do pomembne zmage, na drugem mestu pa je bil zelo nezadovoljen Lewis Hamilton. Kimi Andrea Antonelli je končal kot tretji in je s tem dokončno potrdil naslov svetovnega prvaka. 

Do konca sezone so še štiri dirke, že prihodnji konec tedna bo najhitrejša karavana na svetu gostovala na dirkališču Interlagos v São Paulu v Braziliji. Tam vsako leto vidimo veliko kakovostnega dirkanja, skoraj zagotovo pa bo tudi letos. Zatem sledi dirka v Las Vegasu v ZDA, pod velikim vprašanjem pa sta preizkušnji v Katarju ter Abu Dabiju. Precej naglas se šušlja, da bi lahko dirko v Emiratih zamenjala Imola. 

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