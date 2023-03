Mehka sila, ki lahko sproži tiho revolucijo

V nadaljevanju preberite:

V dirkaški meki Imoli rojeni Stefano Domenicali je bil šef Ferrarija, ko je leta 2008 zadnjič osvojil konstruktorski naslov v formuli 1. Zdaj je že tretje leto predsednik in izvršni direktor F1. Nasledil je Chasa Careyja, ki je prišel, ko je paradni motošport leta 2017 kupila ameriška firma Liberty Media, in zamenjal legendarnega Bernieja Ecclestona. Domenicali je pred današnjim štartom sezone 2023 v intervjuju za Guardian poudaril, da ima formula 1 kot ena od najbolj globalnih športnih znamk širše poslanstvo. V vse bolj napetem geopolitičnem prostoru je lahko vez med narodi, kulturami in religijami ter lahko pripomore k sodelovanju za boljši svet.