Menjava igrišča ni prinesla nič dobrega

Najboljša slovenska golfistka Pia Babnik se uvodni dan prvega velikega turnirja sezone v Houstonu ni znašla. S šestimi udarci nad parom igrišča zaseda 122. mesto med 132 tekmovalkami.

Devetnajstletna Ljubljančanka, 85. igralka na svetu, je na dveh luknjah izgubila po dva udarca, na štirih je naredila bogeyje, v seštevku na kartici pa ima zgolj dva birdieja oziroma udarca pod parom.

Po prvem dnevu je v vodstvu 189. igralka s svetovne lestvice Chien Peiyun s Tajvana, ki je igrišče premagala s petimi udarci pod parom (67). Z udarcem več ji sledi skupina sedmih igralk, med katerimi je tudi druga igralka sveta, Američanka Nelly Korda.

Turnir Chevron Championship z nagradnim skladom 4,6 milijona evrov poteka na igrišču, ki ga je oblikoval legendarni Jack Nicklaus. Po 51 letih se je preselil iz Rancho Miragea v Kaliforniji, kjer je lani Pia Babnik senzacionalno zasedla tretje mesto in za nagrado prejela več kot 300.000 evrov nagrade.

Ženske imajo na koledarju 2023 pet velikih turnirjev. Junija sledita prvenstvo PGA in US Open, julija prvenstvo Amundi Evian in avgusta AIG Open.