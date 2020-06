Mercedes s črnimi bolidi proti rasizmu

Dunaj - Mercedesova bolida v formuli 1 se bosta konec tedna na uvodni dirki sezone svetovnega prvenstva v avstrijskem Spielbergu predstavila v črni barvi. Dirkalnika Britanca Lewisa Hamiltona in Finca Valtterija Bottasa bosta v znamenje boja proti rasizmu in diskriminaciji vso sezono črna, pa tudi tekmovalca bosta nosila črno opremo.



Tudi zaradi zadnjih dogodkov v ZDA in burnih protirasističnih protestov bo formula 1 letos potekala pod geslom #WeRaceAsOne. Svoje bo po močni spodbudi 35-letnega svetovnega prvaka Hamiltona dodalo tudi moštvo Mercedesa, ki se je odločilo za kampanjo End Racism (Končajmo rasizem).



V ekipi so Hamiltona, ki se je burno odzval na smrt Georgea Floyda v Minneapolisu, nemudoma podprli.



Vodja ekipe Toto Wolff pravi, da skuša razumeti, v kakšnem položaju je Hamilton sam in kako gleda na vse te dogodke. "Diskriminacija, različnost, integracija in enakost so bile za našo ekipo vedno pomembne vsebine, a se zaradi tega nismo posebej razlikovali od drugih," še pravi Wolff, ki dodaja, da je zdaj čas za korak naprej.



Tudi v Mercedesu samem, kjer se le tri odstotke ljudi prišteva med etnične manjšine, v podjetju je zaposlenih le 12 odstotkov žensk.

Prvi korak

V Mercedesu pravijo, da so črni bolidi le prvi korak. "Ne gre za reklamno kampanjo. Tudi pravilen odnos do teh tematik ni dovolj, če bomo pri tem ostali tiho," še omenja Wolff.



Vodja ekipe napoveduje, da bodo osebje za ekipo v bodoče iskali v širokem spektru morebitnih sodelavcev in ne le na univerzah v Oxfordu in Cambridgeu, kar so počeli doslej. "Mladim moramo pokazati, da vrata v formulo 1 zanje niso zaprta."