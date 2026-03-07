  • Delo mediji d.o.o.
Mercedesova voznika bosta sprožila revolucijo s prvega startnega mesta

George Russel in Kimi Antonelli najhitrejša na kvalifikacijah za uvodno dirko formule 1 v tej sezoni v Melbournu. Branilec naslova Lando Norris s šestega mesta
George Russell je bil najhitrejši v kvalifikacijah za uvodno dirko svetovnega prvenstva v formuli 1 v Melbournu. FOTO: Martin Keep/AFP
George Russell je bil najhitrejši v kvalifikacijah za uvodno dirko svetovnega prvenstva v formuli 1 v Melbournu. FOTO: Martin Keep/AFP
Š. R., STA
7. 3. 2026 | 09:25
2:12
Dirkača Mercedesa George Russel in Kimi Antonelli, ki je zaostal 0,293 sekunde, bosta v nedeljo startala iz prve vrste na uvodni dirki nove sezone formule 1 v Melbournu. Anglež si je osmič v karieri privozil najboljše izhodišče na dirki svetovnega prvenstva.

V drugi vrsti bosta VN Avstralije, ta se bo začela ob 5. uri po srednjeevropskem času, Red Bullov Francoz Isack Hadjar in voznik Ferrarija Monačan Charles Leclerc, v tretji pa oba McLarna z Avstralcem Oscarjem Piastrijem in lanskim prvakom Britancem Landom Norrisom.

Takoj za njim je še en velikan tega športa in rekorder po številu naslovov Britanec Lewis Hamilton z drugim Ferrarijem. Že v prvem delu kvalifikacij pa je izpadel štirikratni svetovni prvak Nizozemec Max Verstappen, ki se je na ciljni ravnini zavrtel z dirkalnikom in zaletel v zaščitno ogrado ter bil 20.

Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen je imel ponesrečene kvalifikacije, zletel je v ogrado. FOTO: Paul Crock/AFP
Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen je imel ponesrečene kvalifikacije, zletel je v ogrado. FOTO: Paul Crock/AFP

Sklepni del kvalifikacij so preiskovali tudi sodniki. Antoneliju so na 5,278 km dolgi stezi Albert Park Circuit namreč odpadli delčki z bolida in preko enega od njih se je zapeljal tudi Norris.

Na dirki sta se prvič predstavila tudi audijeva dirkalnika. Brazilec Gabriel Bortoleto in Nemec Nico Hülkenberg sta zasedla 10. in 11. mesto.

Kvalifikacije so bile pod drobnogledom tako pri moštvih kot pri voznikih in navijačih. Vsi se še vedno privajajo na nove bolide in potrošnjo goriva, saj mora po novih pravilnikih skoraj 50 odstotkov porabe predstavljati električni pogon.

S tehničnega vidika številni govorijo o največji revoluciji v formuli 1 od njenih začetkov.

