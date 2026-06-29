Messi pri 39. letih ruši rekorde na SP v nogometu (FOTO)

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Argentinski zvezdnik Lionel Messi na svetovnem prvenstvu še naprej ruši rekorde. Proti Jordaniji je postal prvi nogometaš v zgodovini z zadetkom na sedmih zaporednih tekmah mundiala. Tri tekme, 200 odigranih minut, 6 zadetkov in še 3 velike ustvarjene priložnosti. To je impozantna statistika Lionela Messija po skupinskem delu letošnjega svetovnega prvenstva, v katerem je Argentinec dokazal, da je pri 39 letih še vedno med najboljšimi posamezniki na svetu. FOTO: Paul Ellis/Afp