  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Messi pri 39. letih ruši rekorde na SP v nogometu (FOTO)

Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
Argentinski zvezdnik Lionel Messi na svetovnem prvenstvu še naprej ruši rekorde. Proti Jordaniji je postal prvi nogometaš v zgodovini z zadetkom na sedmih zaporednih tekmah mundiala. Tri tekme, 200 odigranih minut, 6 zadetkov in še 3 velike ustvarjene priložnosti. To je impozantna statistika Lionela Messija po skupinskem delu letošnjega svetovnega prvenstva, v katerem je Argentinec dokazal, da je pri 39 letih še vedno med najboljšimi posamezniki na svetu. FOTO: Paul Ellis/Afp
Galerija
Argentinski zvezdnik Lionel Messi na svetovnem prvenstvu še naprej ruši rekorde. Proti Jordaniji je postal prvi nogometaš v zgodovini z zadetkom na sedmih zaporednih tekmah mundiala. Tri tekme, 200 odigranih minut, 6 zadetkov in še 3 velike ustvarjene priložnosti. To je impozantna statistika Lionela Messija po skupinskem delu letošnjega svetovnega prvenstva, v katerem je Argentinec dokazal, da je pri 39 letih še vedno med najboljšimi posamezniki na svetu. FOTO: Paul Ellis/Afp
Dejan Mijović
29. 6. 2026 | 14:01
0:40
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Izbor najzanimivejših utrinkov iz sveta športa, ki so po svetu nastali v preteklem tednu.

Pogi na podiumu, Zahovič in Milanič ponovno združila moči (FOTO)

Knicksi prvaki lige NBA, Carolina prvak lige NHL (FOTO)

Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Zdrava prehrana

Odpoved jeter in okvara živcev zaradi prehranskih dopolnil

Podatki NIJZ razkrivajo: previsoki odmerki lahko povzročijo poškodbe jeter, glavobol, motnje vida, slabost, izpadanje las in druge okvare telesa.
Pija Kapitanovič 29. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Avstrija

V Gradcu zmagali komunisti

Komunisti so izid z zadnjih lokalnih volitev leta 2021 precej izboljšali.
28. 6. 2026 | 18:12
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Reševanje

Kako so na hrvaški obali rešili slovenska državljana

Morski tokovi so ju odnašali na odprto morje. Zgodba se je sicer srečno končala, a velja opozorilo.
28. 6. 2026 | 13:41
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Konec življenja

»Niso mi podaljšali življenja, podaljšali so mi trpljenje«

To je tekst, kako v resnici deluje konec življenja v našem zdravstvenem sistemu. In kakšne učinke imajo zdravila z dvojnim učinkom.
27. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe
Vredno branja

DIGITALNA SUVERENOST

Promo Delo 9. 6. 2025 | 00:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Že odštevate dneve do dopusta? Letos je lahko še bolj brezskrben!

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
29. 6. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
29. 6. 2026 | 08:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  140 let inovacij
Vredno branja

Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
Preberite več
Ne spreglejte
Premium
Delov poslovni center  |  Energetika
Opozorila Elesa

Povišati moramo omrežnino ali pa se soočiti z grožnjo španskega razpada sistema

Kljub omrežninski reformi so Eles in pet elektrodistribucijskih podjetij zbrali manj prihodkov.
Nejc Gole 29. 6. 2026 | 11:21
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Matjaž Osvald in Romana Ocvirk

Birokratski postopki dušijo iskanje praktičnih rešitev z uporabniki

Hitro bo treba sprejeti kar nekaj odločitev, pravita predstavnika združenja GIZ distribucije.
Borut Tavčar 29. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Energetika

Azijsko povpraševanje in nizke zaloge plina vzbujajo skrbi

Energetska varnost se zagotavlja poleti, a zaloge plina v skladiščih so nizke.
Nejc Gole 29. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Financiranje

Energetski sektor ima dve milijardi evrov kreditnega potenciala

Ker energetskih projektov v Sloveniji primanjkuje, NLB financira velike naložbe v regiji.
Nejc Gole 27. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

športni utinki tednafotogalerijašportizbor tedna

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Tenis

Zdi se mi super, da so tudi igralke iz top 10 premagljive

Vodilna slovenska teniška igralka Veronika Erjavec danes v 1. kolu slovitega turnirja favoritinja proti Francozinji Leoili Jeanjean.
Siniša Uroševič 29. 6. 2026 | 15:34
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Hrvaška

Slovenca na hrvaški obali poškodovala več oseb, grozila tudi policistom

Hrvaški policisti so pridržali 54-letno Slovenko in 20-letnega Slovenca. Ženska je policistu grozila s smrtjo. Oba sta pristala v priporu.
29. 6. 2026 | 15:19
Preberite več
Šport  |  Nogomet
PSG odpira mošnjiček

Najstnik iz Slonokoščene obale bo prekosil tudi Benjamina Šeška

Evropski klubski prvak Paris St-Germain ulovil 19-letnega napadalca Yana Diomandeja. Leipzig bo zaslužil med 90 milijonov evrov in 130 milijonov evrov.
29. 6. 2026 | 15:17
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Znanost

Delova Znanost ob 40-letnici prejela priznanje Prometej znanosti

V Delu je časopisna rubrika, namenjena znanosti, prvič izšla 30. septembra 1986.
29. 6. 2026 | 14:47
Preberite več
Novice  |  Svet
Nemčija

V streljanju v nemškem mestu Stade umrlo pet ljudi

Lokalni mediji poročajo, da se je incident zgodil v bližini mladinskega centra v središču Stadeja, mesta z nekaj manj kot 50.000 prebivalci zahodno od Hamburga.
29. 6. 2026 | 14:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
PSG odpira mošnjiček

Najstnik iz Slonokoščene obale bo prekosil tudi Benjamina Šeška

Evropski klubski prvak Paris St-Germain ulovil 19-letnega napadalca Yana Diomandeja. Leipzig bo zaslužil med 90 milijonov evrov in 130 milijonov evrov.
29. 6. 2026 | 15:17
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Znanost

Delova Znanost ob 40-letnici prejela priznanje Prometej znanosti

V Delu je časopisna rubrika, namenjena znanosti, prvič izšla 30. septembra 1986.
29. 6. 2026 | 14:47
Preberite več
Novice  |  Svet
Nemčija

V streljanju v nemškem mestu Stade umrlo pet ljudi

Lokalni mediji poročajo, da se je incident zgodil v bližini mladinskega centra v središču Stadeja, mesta z nekaj manj kot 50.000 prebivalci zahodno od Hamburga.
29. 6. 2026 | 14:25
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Odhajate na dopust? To ste zagotovo pozabili

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
29. 6. 2026 | 07:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
26. 6. 2026 | 08:33
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo