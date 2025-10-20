Metka Lobnik tretja še v Guadalajari

Judoistka Metka Lobnik je v ameriškem delu svetovnega pokala zmagi v Limi dodala še bronasto odličje na veliki nagradi Guadalajare v Mehiki. V kategoriji do 78 kilogramov je v odločilnem boju za kolajno ugnala olimpijsko podprvakinjo Inbar Lanir iz Izraela.

Štiriindvajsetletna tekmovalka Apolona je v preteklih štirih dvobojih izgubila proti Izraelki, tokrat pa proti njej dosegla prvo zmago. S tem se je petič v karieri in četrtič letos uvrstila na stopničke na najvišji svetovni ravni ter potrdila dobro formo.

Slovenka je bila aktivnejša, tekmico je prisilila v kazen, njena aktivnost se je obrestovala po skoraj treh minutah, ko je z nizko tehniko tekmico vrgla na bok in dobila juko.

Po prostem prvem krogu se je štajerska olimpijka v četrtfinalu pomerila s finalno nasprotnico prejšnji teden iz Lime, Francozinjo Kailo Issoufi. Odločilna je bila tehnika na polovici dvoboja, kjer je met prinesel juko, sledilo je nadaljevanje v parterju, kjer je vse kazalo, da bo Lobnikovi uspel končni oprijem, a je Francozinja spretno reševala težak položaj na blazini.

Presenečenje je sledilo v polfinalu, kjer je presenetila Brazilka Beatrice Freitas in po dobre pol minute izkoristila nepazljivost Slovenke ter jo atraktivno vrgla za ipon.

Dragić v četrtfinalu, Hojak presenetil s kolajno

Vito Dragić je v absolutni moški kategoriji Ciprčana Giannisa Antoniouja prisilil v tri kazni. V četrtfinalu se je pomeril z nekdanjim evropskim prvakom Fincem Marttijem Puumalainenom. Ta je po minuti boja z nizko tehniko dosegel vazari, ko se je Dragić v lovu na izenačenje odprl, pa še ipon. Njegov tekmec v repasažu je bil Rafael Buzacarini, ki je po Limi je drugič zaporedoma premagal Dragića.

Že v soboto je z bronastim odličjem v moški kategoriji do 78 kilogramov presenetil Martin Hojak, ki v zadnjih letih išče nekdanjo formo, končno pa je dobro delo potrdil na blazini.

»Večina mora videti, da verjamem, nekateri okrog mene pa brez izjeme vedno verjamejo vame. Hvaležen sem jim in to kolajno bi posvetil prav njim. Številne čestitke vsebujejo tudi pohvale o moji dobri borbi. A judo še ni bil takšen, kot bi si želel. Bilo je veliko napak, ki se morda ne vidijo, bi pa lahko bile usodne. Vesel sem, da sem tudi s takšno ravnjo dosegel ta izid. Ko bom napake odpravil, bom na blazini še mnogo bolj suveren,« je odličje pospremil Hojak.

Naslednja tekma za VN bo na sporedu med 14. in 16. novembrom v Zagrebu. Med tekmovalci iz 32 držav je že prijavljenih tudi 13 Slovencev.