Metka Lobnik v Abu Dabiju brez odličja

Slovenska judoistka Metka Lobnik se je na grand slamu v Abu Dabiju v Združeni arabskih emiratih v kategoriji do 78 kg uvrstila v dvoboj za tretje mesto. V tem je po porazu proti Britanki Emmi Reid ostala brez odličja.

Judoistka Apolona iz Maribora je do dvoboja za tretje mesto prišla po zmagi v repasažu proti Poljakinji Elizi Wroblewski. Tega je po štirih minutah dvoboja dobila z vazarijem. V repasaž je tretja nosilka morala po porazu v četrtfinalu proti Nizozemki Yael Van Heemst, ki je bila boljša z vazarijem.

Pred tem z iponom boljša od Francozinje

Pred tem je v svojem prvem dvoboju slovenska predstavnica zmagala z iponom proti Francozinji Madeline Malonga, potem ko je bila v uvodnem krogu prosta. V borbi za bron se je 25-letna Slovenka pomerila z Britanko Reidovo, ki je v polfinalu izgubila proti v Ukrajini rojeni domači tekmovalki in končni zmagovalki Jelizaveti Litvinenko. V četrtem medsebojnem obračunu je morala Lobnik tekmici z Otoka še tretjič priznati premoč, Reid je slavila z iponom.

Lobnikova, letos dobitnica brona na aprilskem evropskem prvenstvu v Tbilisiju, kjer jo je v polfinalu ugnala prav Reid, je v emiratih končala na petem mestu in ostaja pri dveh uvrstitvah na stopničke na grand slamih. Septembra je bila tretja v Budimpešti, lani je zmagala v Tbilisiju. Lobnik je bila zadnja članice slovenske reprezentance v Abu Dabiju.

V petek sta tretji mesti osvojila Igor Tsurkan (do 81 kg) in Kaja Kajzer Žabkar (do 63 kg).