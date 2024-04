Metka že vrgla svetovno prvakinjo, toda ...

Zadnji dan posamičnih bojev na 73. evropskem prvenstvu v Zagrebu naših judoistov ne bo v popoldanskih obračunih za kolajne. Današnji slovenski izkupiček sta dve deveti mesti, do katerih sta se dokopala Metka Lobnik (do 78 kg) in Enej Marinič (nad 100 kg). Vito Dragič (nad 100 kg) je tokrat ostal praznih rok.

Lobnikova je začela odlično in po dobrih dveh minutah uvodnega dvoboja v končni prijem ujela Litovko Migle Julijo Dudenaite, v drugem pa se je v tem brezizhodnem položaju znašla sama proti Izraelki Inbar Lanir, svetovni prvakinji iz Dohe 2023. Favorizirano tekmico je sicer po slabih dveh minutah atraktivno vrgla prek sebe, vendar se je Lanirjeva v zadnjem hipu obrnila in rešila pred porazom. Že trenutek pozneje je bila na Metki in jo na hrbtu zadržala do zmage z iponom.

Metka Lobnik v modrem kimonu je imela glasno podporo s tribun. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

»Razočarana sem, vsakič si želim pač zmagati. Dvoboj je bil dober, imela sem nekaj obetavnih trenutkov, moj met pa je bil malce premalo natančen. Pri obratu sem izgubila nekaj nadzora, za točko bi potrebovala več kontrole. To je Inbar, ki aktualna svetovna prvakinja, izkoristila v svojo korist,« je razložila 23-letna judoistka kluba Apolon Maribor-Hoče, ki je imela najglasnejšo podporo s tribun v zagrebški Areni. »To so bili trenerji in mlajši tekmovalci iz kluba,« je bila študentka 4. letnika Pedagoške fakultete v Mariboru hvaležna za spodbujanje klubskih kolegov.

Enej Marinič (levo) je uvodoma zanesljivo premagal Srba Igorja Vračarja. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

Ugnal športnika leta v NIšu, izgubil z neugodnim Nizozemcem

Marinič je v uvodnem krogu težke kategorije zanesljivo opravil s Srbom Igorjem Vračarjem. Svojo izjemno moč je pokazal že po slabi minuti, ko je tekmecu strgal rokav na kimonu, zaradi česar se je moral iti 22-letni tekmec iz Niša preobleč. Po prekinitvi je tri leta starejši Marinič nadaljeval v svojem slogu in po pol minute nasprotnika vrgel na bok za vazari, slabo minuto pred koncem pa je Vračarja, ki so ga zaradi bronaste kolajne na lanskem evropskem prvenstvu za mlajše člane (do 23 let) v Potsdamu razglasili za najboljšega športnika leta v Nišu, ujel še v končni prijem.

V osmini finala pa je Eneja na drugi strani blazin pričakal Nizozemec Jur Spijkers, ki mu je po slabih dveh minutah in pol uspel zmagoviti met za ipon. Slovenski težkokategornik po tem porazu ni skrival razočaranja. »Poskušal sem vse, toda Spijkers, s katerim se poznava še iz mladinskih časov, mi je že od nekdaj nadvse neugoden. Kakor pravzaprav vsi njegovi rojaki,« je pojasnil Marinič in nato spregovoril še o dvoboju z Vračarjem. »Borbo sem izpeljal tako, kakor sva se dogovorila s trenerjem Darkom Mušičem,« je razložil judoist Branika, ki obiskuje 2. letnik magistrskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru.

Enej Marinič je izgubil z Nizozemcem Jurom Spijkersom. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

V Zagrebu je meril med najboljšo osmerico, s čimer bi osvojil nadaljnje točke za kvalifikacijsko lestvico za olimpijske igre v Parizu, na kateri je zdaj na robu uvrščenih. Zaradi tega bo potreboval še kakšen dosežek, zato se ob svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju (med 19. in 23. majem) spogleduje tudi z nastopom čez dva tedna na turnirju za grand slam v Astani.

Počuti se že kakor upokojenec

Naš drugi težkokategornik Vito Dragič se je od prvenstva poslovil že po prvem dvoboju, ki je trajal zgolj 43 sekund, kolikor je potreboval Nemec Erik Abramov, da ga je spravil na hrbet. »Fanta poznam le iz posnetkov na medmrežju, tako da nisem vedel, kaj lahko pričakujem. Ko sva se zagrabila, sem se počutil v redu, toda potem je bilo vsega hitro konec,« je povedal 31-letni Bistričan, ki sprva ni imel v načrtih svojega nastopa na tem evropskem prvenstvu. Prijavil se je namreč šele zadnji dan.

Vito Dragič je moral priznati premoč Nemcu Eriku Abramovu. FOTO: Darko Petelinšek/JZS

»Nisem več najmlajši in težko je tako dolgo vztrajati na vrhunski ravni. Težko se je pripravljati in regenerirati, počutim se že kot upokojenec,« je priznal Dragič in pripomnil, da bo do konca olimpijskih kvalifikacij še stisnil zobe. »Da ne bi kdaj obžaloval, da nisem poskusil. Na povabilo Kanadčanov bom zdaj odpotoval na priprave v Montreal, se morda udeležil turnirja za grand slam v Astani, največ pa stavim na svetovno prvenstvo v Abu Dabiju, kjer bom dal vse od sebe, potem pa bo, kar bo,« je še dejal dolgoletni slovenski reprezentant.

Jutri bodo v zagrebški Areni na sporedu še boji mešanih ekip, v katerih pa znova ne bo slovenske.