Mia Krampl na Japonskem sezono začela s finalom

Mia Krampl je v finalu prve tekme svetovnega pokala v športnem plezanju na balvanih v japonskem Hachiojiju brez osvojenega vrha zasedla šesto mesto. Golničanka je bila že v polfinalu šesta in si kot zadnja zagotovila nastop v popoldanskem finalu. V njem je bila najboljša Američanka Brooke Raboutou.

Kramplova, dobitnica srebrne kolajne v kombinaciji na lanskem evropskem prvenstvu v Münchnu, je bila po desetem mestu v petkovih kvalifikacijah edina od Slovenk v polfinalu. V njem je uspešno prišla do vrha dveh smeri in se za las uvrstila v finale.

V večernem sporedu najboljše šesterice je ostala brez osvojenega vrha. Priplezala je do ene cone na tretjem balvanu. Na prvem, drugem in zadnjem, četrtem pa ni prišla do cone. Tekmovalke so imele veliko težav z zahtevnostjo smeri. Med 21 polfinalistkami jih je le sedem osvojilo dva vrha, v finalu pa sta do vrha katere od smeri prišli le zmagovalka Raboutou in Nemka Hannah Meul, sicer najboljša v kvalifikacijah.

FOTO: Reuters

Garnbretova se vrača junija v Pragi

Pri ženskah sta že v kvalifikacijah obstali preostali Slovenki. Sara Čopar je za las zgrešila današnji polfinale najboljših 21 plezalk, saj je bila 22. Katja Debevec je slovenske nastope sklenila na 31. mestu. Na prvih tekmah sezone ne bo nastopila najboljša plezalka zadnjih let, Slovenka Janja Garnbret. Olimpijska prvakinja iz Tokia se bo zaradi zloma palca na levi nogi karavani pridružila predvidoma junija v Pragi.

V nedeljo bo v polfinalu od Slovencev nastopil Anže Peharc, ki je bil v kvalifikacijah sedmi. Polfinale bo v Hachiojiju na sporedu ob 4. uri po slovenskem času, finale pa šest ur kasneje. Žan Lovenjak Sudar je bil v kvalifikacijah 37., Jernej Kruder je bil na 41. mestu daleč za pričakovanji, Luka Potočar pa je balvansko sezono odprl s 65. mestom.