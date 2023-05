Miami pokazal, kakšna formula 1 ne bi smela postati

V nadaljevanju preberite:

Še dobro, da se je Max Verstappen z devetega štartnega mesta moral 21 krogov prebijati do vodstva in gladke zmage z dodatno točko za najhitrejši krog, sicer bi bila VN Miamija ena najbolj dolgočasnih dirk v formuli 1 sploh. Če bi imel leteči Holandec »pole-position«, bi verjetno vse konkurente razen moštvenega tekmeca v Red Bullu, Sergia Pereza, prehitel za ves krog. Dirka na Floridi je v marsičem pokazala, kako Američani dojemajo šport, in slika večini ljubiteljev kralja motošporta ni bila všeč. Kdo je bil vse na štadionu Hard Rock, kaj so pred dirko morali početi dirkači, kdo bo glavni junak novega filma o F1?