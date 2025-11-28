Schumacherjevi zaradi izsiljevanja skrčili krog zaupanja

O stanju sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1 Michaelu Schumacherju po hudi nesreči med smučanjem v francoskih Alpah decembra 2013 skoraj ni nobenih informacij. Od takrat ni bila objavljena niti ena njegova fotografija ali video. Toda malo je manjkalo, pa bi se nepridipravi okoristili z družinsko nesrečo. Zato se je Schumacherjeva žena Corinna odločila za še dodatne preventivne ukrepe in je seznam ljudi, ki lahko obiskujejo družinsko posest ob Ženevskem jezeru, skrčila na devet oseb.

Corinna Schumacher si je namreč premislila glede tega, kdo lahko obišče legendo formule 1. Le peščici izbranih ljudi je dovoljeno obiskati njen dom, potem ko je lansko poletje prišlo do poskusa izsiljevanja, po katerem so trije moški sedli na zatožno klop, obtoženi groženj, da bodo razkrili podrobnosti o Schumacherjevem stanju.

Varnostnik v nočnem klubu Yilmaz Tozturkan (53) in njegov sin, IT-strokovnjak Daniel Lins (30), sta februarja letos na sojenju v Wuppertalu priznala krivdo in prejela pogojni kazni treh let oziroma šestih mesecev. Schumacherjev nekdanji telesni stražar Markus Fritsche, ki naj bi jima posredoval material, je sicer zanikal vsakršno vpletenost, a vseeno dobil dve leti pogojne zaporne kazni.

Družina Schumacher je v izjavi zapisala, da so kazni preveč mile, ter poudarila, da je zdaj sprejela dodatne ukrepe za še boljšo zaščito Michaelove zasebnosti. V ožjem krogu zaupanja je ostalo le še devet ljudi. Med njimi sta Mick in Gina-Maria Schumacher, otroka Corinne in Michaela.

Michael in Corinna Schumacher sta poročena od leta 1995. FOTO: Action Images

Med izbranci je Schumacherjeva nekdanja menedžerka Sabine Kehm, ki je razkrila nov odnos družine do obiskovalcev. »Kršitev zaupanja je privedla do tega, da družina ohranja večjo razdaljo do ljudi, ki delajo zanjo, in je bolj previdna. Osebno se mi zdi izjemno podlo, da želijo na ta način izkoristiti trpljenje, zato je jasno, zakaj družina zavzema strožje stališče tudi do svojih bližnjih.«

Nekdanji šef formule 1 Jean Todt je eden Schumacherju najbližjih ljudi, saj sta prijatelja že tri desetletja, medtem ko imajo dovoljenje za obiske tudi nekdanji šef Ferrarija Ross Brawn ter bivši dirkači Gerhard Berger, Luca Badoer in Felipe Massa. Ni znano, kako blizu je družini Michaelov brat Ralf Schumacher, tudi nekdanji dirkač.

Fritsche, ki je v družinskem domu delal osem let, je bil razkrit kot tisti, ki je trde diske izročil varnostniku v nočnem klubu Tozturkanu. Občutljivi material je bil shranjen na dveh trdih diskih in štirih USB-ključkih. Vse razen enega trdega diska je zasegla policija. Tako precej fotografij in posnetkov Schumacherja, narejenih po nesreči, še vedno niso najdeni. Ni znano, ali ima še kdo drug kopije ukradenih podatkov.

Tozturkan je izsiljeval družino Schumacher in grozil, da bo vse objavil na temnem spletu, če mu ne plačajo 15 milijonov evrov odkupnine. Po Corinninem mnenju pa je bil glavni organizator Fritsche.