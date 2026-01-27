Stanje Michaela Schumacherja se izboljšuje, ni več prikovan na posteljo

Sedemkratni svetovni prvak v formuli ena Michael Schumacher je po več kot dvanajstih letih od hude smučarske nesreče v francoskih Alpah menda dosegel pomembno prelomnico v dolgotrajnem okrevanju. Zadnjih nekaj let smo pogosto ugibali, kakšno je stanje legendarnega Nemca, zdaj pa je britanski novinar Jonathan McEvoy obiskal njegovo prebivališče na Majorki.

Tam seveda ni govoril s Schumacherjevo družino, saj ta že vrsto let ne komentira Michaelovega stanja. A po pogovorih z njegovimi znanci in lokalnim prebivalstvom Schumi ni več priklenjen na posteljo, temveč zdaj menda lahko vsaj sedi v invalidskem vozičku in se z njim premika znotraj svojih domov na Majorki in v Švici.

To je največja sprememba v pozitivno smer po hudi nesreči, še vedno pa potrebuje veliko pomoči žene Corinne in številne ekipe medicinskega osebja, ki mu nudi 24-urno oskrbo. Po navedbah virov blizu družine tudi razume nekatere stvari, ki se dogajajo okoli njega, to pa daje njegovim zvestim navijačem veliko upanja.

V karavani formule ena je bil Michael Schumacher izjemno priljubljen, zato mnogi nestrpno čakajo na nove podrobnosti o stanju velikega šampiona. FOTO: Bazuki Muhammad/Reuters

Spomnimo, Schumacher se je 29. decembra 2013 hudo poškodoval na smučišču Combe de Saulire, ko je zunaj označenih prog trčil v skalo in se hudo poškodoval glavo. Po nesreči je bil dolgo časa v medicinsko inducirani komi, ki je trajala več mesecev, nato pa je bil odpeljan domov v Švico, kjer se je nadaljevala intenzivna rehabilitacija.

Njegovo stanje je bilo nato več let ena izmed najbolje varovanih skrivnosti v svetu športa. Pred letom dni so se sicer pojavili poskusi izsiljevanja, zaradi katerega so bili obsojeni trije moški, zato je družina skrčila krog zaupanja. Ne smejo ga obiskati niti nekateri nekdanji tesni prijatelji, ki so z njim v kraljici motošporta pisali eno najlepših zgodb vseh časov.

Britanski časnik Telegraph je pred meseci poročal, da ga iz dirkaškega sveta lahko obiščejo le tri osebe. To so nekdanji Ferrarijev vodja Jean Todt, Ross Brawn, bivši tehnični direktor pri Benettonu in Ferrariju, ter nekdanji avstrijski dirkač Gerhard Berger.

Pred dvema letoma so se razširile novice, čep da je bil Schumacher prisoten na poroki hčerke Gine, a je namigovanja takrat zavrnil nevrokirurg Jussi Posti. »Mislim, da nima aktivnega življenja. Če nič drugega, zaradi preležanin po vsem tem času ne more vstati iz postelje,« je takrat komentiral njegovo stanje.

Aprila lani pa smo v javnosti zasledili prvi znak, da je Michael Schumacher še vedno med nami. Nemec se je, sicer s pomočjo žene Corinne, podpisal na čelado za dobrodelno dražbo fundacije sira Jackieja Stewarta. »Čudovito je, da se je Michael lahko podpisal na čelado za ta pomembni cilj – boj proti bolezni, za katero ni zdravil. Žena mu je pri tem pomagala in zdaj smo sestavili set s podpisi prav vseh še živečih prvakov,« je takrat za The Daily Mail dejal legendarni Stewart.