FOTO:Mick Schumacher do krstne zmage na glavni dirki v formuli 2

Ljubljana – Nemški dirkaški up, sin sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli 1, je prvič v karieri v svojo korist odločil glavno dirko v formuli 2, potem ko je bil najhitrejši v Monzi. To je sicer druga zmaga v tem tekmovanju za 21-letnika iz kraja Vufflens-le-Chateau v Švici, ki je kot prvi ciljno črto prevozil tudi na lanski šprinterski preizkušnji na Hungaroringu.Schumacher mlajši si je pot k današnjemu podvigu tlakoval s sijajnim štartom, po katerem se je s sedmega položaja izstrelil na drugo mesto. Potem ko se je Britancu(UNI-Virtuosi Racing) postanek v boksih povsem ponesrečil, je član ekipe Prema Racing prevzel vodstvo, ki ga do konca ni več izpustil iz rok. Za mladim Nemcem sta v cilj pridrvela Italijan(Hitech Grand Prix) in Danec(ART Grand Prix).»Schumi« se je z zmago v skupni razvrstitvi prebil že na tretje mesto, pri čemer za vodilnima Rusom(Prema Racing) in Ilottom, ki imata na vrhu seštevka enako število točk, zaostaja le še za tri točke. Z odmevno zmago v Monzi, kjer bo jutri v sklopu velike nagrade Italije v formuli 1 na sporedu še druga dirka, se je tako Mick vmešal v boj za naslov prvaka v formuli 2, ki velja za najboljšo odskočno desko v kraljevski avtomobilistični razred.