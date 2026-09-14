Miha Zajc gre v Manchester, izzval bo najboljšega na svetu

Slovenski igralec pikada Miha Zajc se bo 19. septembra udeležil Netflixovega dogodka z naslovom Beat Luke Littler. Nastopil bo na avdiciji, ki bo najboljšim 20 zagotovila možnost, da se v igri 501 pomerijo s svetovnim prvakom Lukom Littlerjem in v primeru zmage osvojiti 501.000 funtov (približno 585.500 evrov) nagrade.

»Na povabilo Netflixa bom kot edini slovenski igralec skušal uspešno prestati avdicijo v Manchestru in se uvrstiti med izbrane tekmovalce, ki bodo izvali zvezdnika tega športa,« je sporočil Zajc, sicer tudi državni prvak v snukerju in soimenjak nekdanjih slovenskih reprezentantov v nogometu in hokeju.

Dvoboji z Littlerjem, ki na avdiciji ne bo prisoten, bodo na sporedu 30. oktobra.