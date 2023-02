Milijarde evrov, a še vedno manj kot za mundial

Avstralija je sporočila, da bodo organizatorji poletnih olimpijskih iger 2032 za olimpijska prizorišča v Brisbanu namenili več kot 4,5 milijarde evrov. Pri tem bodo zgradili nov pokrit stadion z olimpijsko dvorano s 17.000 sedeži in prenovili sloviti stadion kriketa Gabba.

Prestolnica Queenslanda je pred dvema letoma prejela poletne olimpijske in paraolimpijske igre leta 2032, s čimer so se igre tretjič vrnile na peto celino po Melbournu 1956 in nato Sydneyju 2000.

Državna vlada Queenslanda bo v prenovo stadiona Gabba vložila 1,8 milijarde evrov, pri čemer bo povečala število sedežev na 50.000, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poleg tega bo središče mesta Brisbane dobilo nov, 1,6 milijarde evrov vreden notranji stadion s 17.000 sedeži, ki ga bo plačala zvezna vlada. Vključeval bo bazen, ki ga je mogoče po igrah odstraniti in ustvariti prizorišče dogodkov v živo.

Dodatnih 1,2 milijarde evrov državnega in zveznega financiranja bo namenjeno za 16 novih ali nadgrajenih olimpijskih prizorišč.

»Povsem jasno je, da smo morali okrepiti svojo vlogo in prispevati k temu, da ustvarimo najboljše igre, tudi da pustimo trajno zapuščino za Queensland in za vse tiste, ki bodo obiskali to veliko državo,« je dejal premier Anthony Albanese na novinarski konferenci.

Premierka Queenslanda Annastacia Palaszczuk je dejala, da je 80 odstotkov infrastrukture za igre že postavljenih.

»To bo utrdilo položaj Queenslanda na mednarodni ravni, hkrati pa je tudi trajna zapuščina za naše športnike, naše mlade in tudi za ustvarjanje bolj zdravega načina življenja.«

Vložek Avstralcev pa je vprimerjavi z vložkom Katarcev za svetovno prvenstvo v nogometu zelo majhen. Za celotno infrastrukturo, v katero so všteti štadionu, prometna infrastruktura, hoteli ..., so Katarci vložili več kot 200 milijard €.