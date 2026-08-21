Milijon dolarjev kazni zaradi pretepa na treningu (VIDEO)

Pretep moštev New Orleans Saints in Dallas Cowboys na skupnem treningu bo ekipi stal milijon dolarjev. Vodstvo severnoameriške lige NFL je moštvi kaznovalo s po 500.000 dolarji (428.000 evrov) kazni, potem ko so se igralci ta teden stepli na treningu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ekipi sta v pripravah na sezono, ki se bo začela septembra, opravili skupni trening v Kaliforniji. Do začetka sezone so le še trije tedni in številni igralci se borijo za mesto v ekipi v novi sezoni. Prav to naj bi bil eden od razlogov, da so živci pri športnikih še toliko bolj napeti.

»Vodstvo tekmovanja je v zadnjih letih športni duh – tudi na skupnih treningih – postavilo med pomembne prednostne naloge,« je liga zapisala v izjavi in dodala: »Klube smo pred začetkom priprav z dopisom opomnili, da naj na skupnih treningih preprečijo nešportno vedenje, ki bi lahko povzročilo poškodbe.«

Tudi lastnik Cowboys Jerry Jones je kritiziral vpletene igralce: »Snemanje čelad z glave ter zamahovanje in udarjanje, grožnje in podobne stvari niso dobre za nikogar in zagotovo niso to, kar želimo kot liga ali ekipa sporočiti našim navijačem.«

Jones pravi, da kazni sicer morajo biti visoke, vseeno pa meni, da so tokrat pretirane in da se bodo Dallas Cowboys po njegovih besedah pritožili.

Sezona lige NFL se bo začela 9. septembra s tekmo med New England Patriots in aktualnimi zmagovalci Super Bowla Seattle Seahawks. New Orleans Saints bodo uvodno tekmo odigrali 13. septembra proti Detroit Lions, Dallas Cowboys bodo sezono začeli proti New York Giants.